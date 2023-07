¿Piqué todavía quiere a Colombia?: el jugador que se llevó del Liverpool para reforzar a su equipo

Le puede interesar: ¿Quiénes son los colombianos que enfrentarán a Messi en su debut con el Inter Miami?

El jugador formado en el Fortaleza fichó en 2018 por el Liverpool, pero ha encadenado cesiones desde entonces.

"El Andorra es un equipo que le gusta arriesgar y salir a presionar al rival. Por eso me gusta. Por tanto, ha sido una decisión muy acertada venir aquí", señaló.

El colombiano lucirá el dorsal 22 y llega al Andorra, en principio, para jugar de defensa central. Esa posición la tiene bastante poblada el técnico Eder Sarabia con Mika Mármol, Diego Alende, Adrià Vilanova, Álex Pastor y Diego González.

"Siempre me preguntan en qué posición me siento más cómodo y yo siempre respondo lo mismo, es decir, tanto de central como de lateral. Me da igual. En los dos facetas que me tocará jugar tendré que defender y me siento cómodo en las dos", comentó en declaraciones al club.

"Puedo aportar velocidad y con el balón me siento muy bien. Por eso vengo aquí. Este es un club que cada día que pasa crece más", sentenció el colombiano.

¿Anderson Arroyo estuvo en la Selección Colombia?

Anderson Arroyo tuvo proceso en la Selección Colombia, con la que disputó el Mundial Sub 20 de 2019 en Polonia. Asimismo, estuvo en el equipo que participó en el Torneo Preolímpico 2020 celebrado en el país.

