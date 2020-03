Plantel de Barcelona rechazó la primera propuesta de reducción salarial

La caída de ingresos a causa del coronavirus ha afectado a varios clubes del fútbol mundial y promete con afectar a los colombianos, sin embargo, desde varios planteles estudian la forma de ayudar y, en varios casos, se han presentado bajas de salarios voluntarias por parte de los futbolistas, quienes consideran que pueden colaborar de esta forma, tal como sucedió con Bayern Munich.

Sin embargo, no siempre llegar a esos acuerdos es sencillo y esto fue lo que sucedió con el primer equipo de Barcelona, que no aceptó la propuesta realizada por la dirigencia y, luego de una reunión entre los encargados de la institución y los capitanes del equipo, no llegaron a un acuerdo para propiciar esta reducción salarial, pensando en sopesar todos esos ingresos que se están dejando de recibir.

La información, publicada por el diario 'Marca' asegura: "No parece probable que se pueda llevar a cabo el método propuesto por el club". Sin embargo, la disposición de los jugadores es favorable y seguramente, en los próximos días y tras una nueva reunión, las partes podrán llevar a buen puerto las negociaciones para resolver este inconveniente que, de momento, no tiene fecha definitiva de conclusión.

De momento, en Real Madrid no se han llegado a tomar estas medidas, pero es muy probable que la dirigencia del conjunto blanco se encuentre negociando lo mismo con sus jugadores, pues soportar la crisis no será sencillo y los planteles están dispuestos a ceder en algunos puntos. De igual manera, se espera que la temporada europea se pueda concluir con normalidad, aunque no se sabe cuándo se podrán reiniciar las actividades y las medidas se siguen alargando.