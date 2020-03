Plantilla del Olympiacos da negativo en coronavirus, tras positivo de presidente

El Olympiacos del Pireo, actual líder de la liga de fútbol griega, anunció hoy que todo el equipo ha dado negativo en las pruebas de COVID-19 (coronavirus) a las que ha sido sometido tras conocerse que el presidente del club, Vanguelis Marinakis, ha contraído el virus.



El club informó de que las pruebas se realizaron a todo el equipo, lo que incluye a jugadores, entrenadores, equipo médico y técnico, así como a toda la presidencia y los empleados del Olympiacos.



La decisión de someter a todo el personal a pruebas se tomó después de que Marinakis informara de que le había sido detectado el virus .

"El nuevo virus me ha 'visitado' y me he visto obligado a informarlo al público. Me siento bien porque estoy tomando las medidas necesarias y siguiendo todos los consejos médicos. Aconsejo encarecidamente a todos mis conciudadanos a hacer lo mismo. Deseo a todos una pronta recuperación", señaló el armador griego.



Horas después de conocerse esta noticia se anunció la suspensión del encuentro Manchester City-Arsenal, pendiente de la vigésima octava jornada de la Premier League y que se iba a disputar este miércoles.



En un comunicado, el Arsenal informó de que se decidió tomar esta decisión porque Marinakis tuvo contacto con varios jugadores del club londinense tras el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, disputado el 27 de febrero.



Pese a que se entiende que el riesgo de que los jugadores desarrollen la COVID-19 es extremadamente bajo, el Arsenal recalcó que con esta medida se están siguiendo estrictamente las directrices del Gobierno, "que recomiendan que cualquier persona que entre en contacto cercano con alguien con el virus debe aislarse en su casa durante 14 días desde la última vez que tuvo contacto".

En Grecia hay por ahora 89 casos confirmados de COVID-19 y ningún fallecido. Como medida preventiva el Gobierno ha decretado que todos los eventos deportivos se celebren a puerta cerrada.



En ese contexto, se ha decidido aplazar 'sine die' el medio maratón de Atenas previsto para el próximo día 22. Asimismo, el encendido de la antorcha olímpica para los Juegos de Tokio se celebrará este jueves sin público.