Pochettino advierte que PSG aún no es un equipo pese los fichajes

El París SG de Messi, Neymar y Mbappé, gran favorito al título europeo, iniciará el miércoles su camino en la 'Champions League' en Brujas, pero su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino advirtió este martes que pese a los fichajes, "todavía no somos un equipo".

"Somos un club que ha reclutado muchos jugadores este verano (boreal), pero todavía no somos un equipo. Aún tenemos que convertirnos en un equipo como lo hizo el Chelsea el año pasado, que debería ser el favorito al título por ser el actual campeón y por la manera como se han reforzado", declaró en conferencia de prensa.

Llegado en enero pasado y sin ganar ni la Champions ni la Ligue 1, Pochettino sabe que no tiene margen de error ni tiempo para construir un equipo: "Tiempo no hay y sabemos que se nos juzgará por los resultados que tengamos al final de temporada".

"La presión existe siempre, pero no podemos negar que esta es la competición que más ilusión hace al club", añadió.

Pochettino negó que sea la situación más complicada que haya vivido en sus 12 años como entrenador, "sino todo lo contrario, porque en otros equipos no disponía de estos jugadores".

- "No me voy a quejar" del plantel del PSG -

"Todo entrenador quiere tener el máximo de opciones y con 35 jugadores no me voy a quejar".

El argentino declaró que aún no tiene decidido el once inicial y se limitó a responder con un "quizás" cuando se le preguntó si jugarán por primera vez juntos Messi, Neymar y Mbappé.

Al decirle un periodista que ver jugar a ese tridente es lo que está esperando todo el mundo del fútbol, Pochettino tiró de sonrisa y respondió: "Me tendré que sumar a la excitación de toda la gente que quiere verles jugar a los tres, no podría ir en contra, sería un loco".

Sobre si jugará en el arco Keylor Navas o Gianluigi Donnarumma, el técnico argentino aseguró que decidirá "partido a partido, es lo mas justo para todos los jugadores". "Tener jugadores como ellos eleva el nivel y nos da competitividad en una temporada larga y que puede estar llena de obstáculos".

"Todos los jugadores saben cuando fichan por el PSG que la competitividad es grande y solo pueden jugar once en cada partido, en el caso de los porteros uno solo", concluyó.

También compareció el capitán Marquinhos, que también negó que la llegada esta temporada de jugadores como Messi, Ramos, Hakimi, Donnarumma o Wijnaldum, suponga un plus de presión para un club que ansía el título continental.

"La presión la conocemos cada temporada. Viene de serie cuando juegas en el PSG. Es verdad que con el plantel que tenemos se habla más (del favoritismo), pero no hay una presión adicional", insistió.

El central brasileño sí admitió que tener a jugadores de ese nivel y experiencia "es positivo, porque saben jugar partidos así y controlar la presión", pero recordó que "en la cancha no hay nombres, si no te sacrificas y haces las cosas como debes, no ganas".

De jugar con el tridente ofensivo, Marquinhos recordó la importancia, más que nunca del juego defensivo: "Jugar compactos y con la defensa alta para presionar arriba".