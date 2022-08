Pochettino se destapó y dijo que el PSG "fracasa en Champions desde hace 50 años"

Sin duda una de las bajas más representativas que tuvo el Paris Saint-Germain para esta temporada fue la del entrenador argentino Mauricio Pochettino, el estratega de 50 años que llegó al equipo para 2020-21, cultivando títulos de Liga, Copa y Supercopa francesa.

Después de su salida del equipo parisino, Pochettino no había dado declaraciones con respecto a sus sensaciones de haber dejado al club, hasta este lunes que Infobae dio a conocer una entrevista al 'desnudo' que hizo con el argentino, el mismo que confesó que "está claro que el proyecto del PSG pasa por ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions siempre se puede pensar que ha sido un fracaso. En todo caso es un fracaso de cincuenta años, no sólo de la última temporada".

"A veces en el fútbol no es como uno piensa lo que puede ser, sino que hay factores que no se pueden controlar, pero insistiendo año tras año, PSG seguro que va a poder lograr el sueño de ganar una Champions" añadió el entrenador que dejó claro que no es del todo fácil ese título continental por más dinero que haya de por medio.

Así mismo habló sobre su futuro: "Estuvimos firmando la rescisión del contrato un día antes de comenzar la pretemporada, entre el 3 y el 4 de julio, y está claro que en este momento está difícil porque están todos los proyectos cerrados, así que ahora me estoy adaptando a la nueva circunstancia y siempre con la mira puesta en progresar y sobre todo, en hacer un análisis de todo lo que fue el último año".

Y finalmente, contó lo que fue para él dirigir grandes estrellas como Messi, Neymar, Mbappé y Sergio Ramos: "Para mí ha sido un disfrute. Siempre lo hablamos con todo el cuerpo técnico. Ha sido una posibilidad increíble poder tener tantos nombres, tantas figuras en un vestuario, compartiendo momentos. Esa ha sido una de las cosas más positivas, la de haberlos podido conocer y compitiendo bajo esas circunstancias".