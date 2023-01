"Podría entrenar acá": Scaloni tendría en sus planes dirigir una selección europea

Lionel Scaloni logró un triplete histórico en su arribo a la Selección Argentina. El DT campeón del mundo, consiguió devolver la gloria al cambiando albiceleste y se coronó en la Copa América, la Finalissima y el Mundial Qatar 2022. Un registro que ningún entrenador argentino había logrado.

Después de un mes de terminar la cita mundialista y tras el exitoso resultado del conjunto sudamericano, el técnico fue ovacionado en su país y en varios lugares del mundo. En Mallorca, el adiestrador recibió un gran homenaje por parte del club español debido a su paso como jugador entre 2008 y 2009.

Para el técnico su experiencia en España como jugador fue bastante importante, su paso por Deportivo La Coruña marcó una época de su vida y terminó siendo ídolo del club. Justamente el jefe del banquillo albiceleste fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a 'La Roja'.

En medio del diálogo con 'El Partidazo' de la 'Cadena COPE', el campeón de la última copa del mundo dejó claro que la idea no le sería indiferente, en lo absoluto.

"Entrenaría la Selección Española ¿Por qué no? Es mi segunda casa. Estoy enamorado de estar acá y de cómo me tratan. Cualquier argentino diría lo mismo. Me siento parte de este país, sin dudas".

Para el entrenador, la posibilidad de llegar al combinado ibérico no está descartado. Todo esto teniendo en cuenta que Scaloni es un entrenador bastante joven y ya consiguió el título más importante de la historia del fútbol.

Por ahora, el jefe de 'La Scaloneta' está muy cómoda en su puesto. Sin embargo, el paso de los años podrían darle otro rumbo y queda claro que España sería una de sus prioridades.