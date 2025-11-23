Pogba volvió a jugar después de 2 años de sanción por doping

Llegó el momento que muchos fanáticos del fútbol estaban esperando, el cual fue protagonizado por Paul Pogba, quien vivió una jornada cargada de emociones este fin de semana, al debutar oficialmente con el AS Mónaco después de más de dos años de ausencia debido a una sanción por dopaje.

Su retorno al campo no solo marca el cierre de un capítulo difícil, sino también el inicio de una segunda oportunidad para reconstruir su carrera a partir del 22 de noviembre de 2025, en el partido de la Ligue 1 contra el Rennes.

Pasaron más de 800 días para volver a ver a Pogba jugando

Pogba ingresó al terreno de juego en el minuto 85, con el marcador muy adverso para su equipo (derrota 4-1). Aun así, su aparición fue recibida con una ovación de pie por parte de los aficionados presentes en el Roazhon Park, un gesto que conmovió profundamente al mediocampista francés.

La sanción que lo mantuvo alejado de las canchas había sido impuesta tras un control antidopaje en septiembre de 2023, cuando dio positivo por DHEA, una sustancia que aumenta los niveles de testosterona. Inicialmente recibió una suspensión de cuatro años, pero tras apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el castigo fue reducido a 18 meses.