Actualizado:
Dom, 23/11/2025 - 12:00
Pogba volvió a jugar después de 2 años de sanción por doping
El castigo llegó a su fin y Paul Pogba regresó por todo lo alto a las canchas con Mónaco.
Llegó el momento que muchos fanáticos del fútbol estaban esperando, el cual fue protagonizado por Paul Pogba, quien vivió una jornada cargada de emociones este fin de semana, al debutar oficialmente con el AS Mónaco después de más de dos años de ausencia debido a una sanción por dopaje.
Su retorno al campo no solo marca el cierre de un capítulo difícil, sino también el inicio de una segunda oportunidad para reconstruir su carrera a partir del 22 de noviembre de 2025, en el partido de la Ligue 1 contra el Rennes.
Le puede interesar: ¿Real Madrid tendrá nuevo dueño? Salieron nuevos detalles
Pasaron más de 800 días para volver a ver a Pogba jugando
Pogba ingresó al terreno de juego en el minuto 85, con el marcador muy adverso para su equipo (derrota 4-1). Aun así, su aparición fue recibida con una ovación de pie por parte de los aficionados presentes en el Roazhon Park, un gesto que conmovió profundamente al mediocampista francés.
La sanción que lo mantuvo alejado de las canchas había sido impuesta tras un control antidopaje en septiembre de 2023, cuando dio positivo por DHEA, una sustancia que aumenta los niveles de testosterona. Inicialmente recibió una suspensión de cuatro años, pero tras apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el castigo fue reducido a 18 meses.
En marzo de 2025, una vez cumplida su suspensión, Pogba quedó libre para regresar a la competición. Fue entonces cuando el Mónaco le ofreció un contrato por dos años, hasta junio de 2027, brindándole una oportunidad única para relanzar su carrera. Pogba no pudo contener las lágrimas. Recordó los momentos difíciles que atravesó, tanto en su vida familiar como deportiva, y expresó una profunda gratitud hacia Mónaco por creer en él.
¿Decepción o sorpresa? Esto hubiera pasado si Colombia llegaba a Catar 2022
Lea también: Definición de infarto en F1: Verstappen ganó y McLaren descalificado
Próximo partido de Pogba con Mónaco
El siguiente reto en el que podría estar presente Pogba podría ser nada más y nada menos que en la Champions League cuando Mónaco visite a Pafos en el marco de la quinta jornada de la primera fase. Este compromiso se jugará en el Alphamega Stadium el miércoles 26 de noviembre sobre las 12:45 hora Colombia.
Fuente
Antena 2