¿Polémica actitud de James tras empate con Canadá? Lorenzo reveló la verdad

Terminó una nueva ventana de Fecha FIFA con la Selección Colombia que sacó una victoria y un empate ante las dos sedes del Mundial. Primero fue un 4-0 contra México y luego una igualdad gris sin goles ante su similar de Canadá que ya fue una prueba más grande para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Y es que, a lo largo de los 90 minutos, la selección de Canadá se lo puso difícil, sumado a lo errático que estuvo Colombia, especialmente con Richard Ríos como protagonista en el mediocampo. Néstor Lorenzo aprovechó para poner jugadores que no habían tenido mucha chance para probar uno que otro futbolista de cara al Mundial.

Andrés Román, Álvaro Montero, Juan Camilo Portilla, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Jaminton Campaz y Juan Fernando Quintero fueron grandes novedades, mientras que James Rodríguez esperó su lugar en el banquillo de suplentes. Ingresó y mejoró la cara de la Selección Colombia.

Sin embargo, una vez terminó el partido, James se dirigió al banquillo de Canadá, saludó a Jesse Marsch, y de manera inmediata se fue al camerino. Una actitud que habría generado incertidumbre, en especial cuando se trata de un referente de Colombia, que seguramente debía mostrar deportividad frente a los canadienses. Néstor Lorenzo tocó ese tema en la rueda de prensa y afirmó que podía ser por sus ganas de ganar siempre.

“SIEMPRE QUIERE GANAR, NO SÉ SI SEA POR ESO”; NÉSTOR LORENZO SOBRE JAMES RODRÍGUEZ

Tras la victoria contra México todo fue felicidad, pero la misma cara no se pudo ver en el segundo partido de la Fecha FIFA de octubre. Un empate sin goles que acaba con la penúltima ventana de amistosos en el 2025. Queda la de noviembre, y Colombia espera dar el golpe para terminar de buena forma el año y afrontar el Mundial con regularidad y victorias.

Por esta razón, un empate, además sin goles frustra a cualquier jugador y con el capitán no fue la excepción. James Rodríguez se fue de manera inmediata y sorprendió a propios y extraños con esa actitud.

Justamente, en la rueda de prensa le preguntaron a Néstor Lorenzo por esa situación y afirmó que, “no hablé con James. Él siempre quiere ganar, no sé si será por eso. Imagino que sí”. Tal vez la molestia se dio simplemente por el empate sin goles en un duelo ante una selección mundialista.

LA IMPORTANCIA DE JAMES EN LA SELECCIÓN

Néstor Lorenzo también destacó el impacto que le dio James al partido cuando ingresó. Una vez entró, la Selección Colombia se adueñó del balón, no así de las opciones en un juego de pocas llegadas al arco rival.

En cuanto a las evaluaciones finales de esta doble fecha puso al capitán colombiano como ejemplo por la posición que ha tomado Luis Díaz, “si juega Juanfer, que esté Lucho Díaz, que tenga un 9, una disposición parecida a la que encuentra James en el equipo. Tenemos dos equipos de categoría. Podemos contar con dos equipos de categoría para competir a buen nivel. Eso me deja conforme”.

Posteriormente, valoró la entrada de James, “el juego se resintió por lo que dije. La cancha era rapidísima, ellos presionaban muy bien, cuando no llegaban hacían faltas. El primer tiempo fue muy accidentado por la cantidad de faltas. Yo veía que si lográbamos 3 o 4 pases seguidos íbamos a llegar mano a mano. Fue lo que pasó en el segundo tiempo cuando entró James”.