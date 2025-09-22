Actualizado:
Polémica con figura de Selección Colombia: "Lorenzo me pidió cambiar de posición"
Uno de los referentes del equipo 'Tricolor' habló de sus expectativas con el Mundial del 2026.
La Selección Colombia logró su clasificación al Mundial del 2026 con una fecha de anticipación y terminó en la tercera posición de las Eliminatorias al Mundial 2026 luego de la goleada 6-3 ante Venezuela, equipo ‘Tricolor’ que ahora se alista para algunos amistosos de preparación pensando en lo que será la cita orbital que se llevará a cabo a mediados del próximo año.
Los jugadores colombianos aspiran a tener una gran actuación en el Mundial 2026 y saben que la clasificación era casi obligatoria por el nivel de futbolistas que tiene a su disposición el técnico Néstor Lorenzo, quien tendría planes distintos para un referente de la selección.
Jhon Arias confesó que Lorenzo le pidió salir de su posición habitual
El jugador nacido en Quibdó hace 28 años, Jhon Arias, quien actualmente juega en el Wolverhampton de la Premier League, estuvo en diálogo con ESPN y habló entre otras cosas de la posición que últimamente está ocupando en la Selección Colombia.
"Me estoy tratando de adaptar a lo que me pide el profesor Lorenzo en la selección, es diferente a lo que estaba haciendo en Brasil (con Fluminense) con otras funciones, pero trato de adaptarme a lo que se me pide y a lo que busca el profe, algo diferente a lo que jugaba en Brasil, la cual era más natural para mí y la que llevaba desempeñando por más tiempo”, confesó Arias.
El jugador de los Wolves ve positivo su nuevo rol en la selección
El jugador que supo demostrar un gran nivel en Fluminense jugando de extremo, dejó claro que este cambio que le pide Lorenzo en la Selección puede ayudarle a convertirse en un futbolista más integral, que logre desenvolverse en varias zonas de la cancha y llevando a cabo funciones diferentes, “este cambio me sirve, me potencia como jugador para ser un poco más completo”.
“Yo soy una persona muy respetuosa, respeto las decisiones del entrenador, yo intento estar lo mejor posible, intento hacer lo mejor para estar en el once titular, respeto cuando me toca ir al banco y cuando un compañero tiene la oportunidad de entrar al campo de juego, intentar ser mejor cuando estoy en cancha y apoyar cuando estoy fuera de ella”.
Por otro lado, Jhon Arias habló de las posibilidades que tiene Colombia para ser protagonista en el Mundial del 2026, advirtiendo que de lograr el alto nivel que demostraron en la pasada Copa América, pueden competirle a cualquier selección llamada a ser favorita.
“Tenemos las mismas chances de cualquier equipo, la idea es trabajar en nuestras falencias, necesitamos llegar en nuestra mejor versión al Mundial para tener chances de poder ganarlo, creo que desde el punto de vista humano y deportivo no tenemos que envidiarle nada a las selecciones que llegan con el rótulo de favoritas, la competencia será algo parecida a la Copa América, ir paso a paso, respetando a cada selección, pero tenemos con qué, tenemos que visualizarnos campeones”, sostuvo el delantero.
