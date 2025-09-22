Polémica con figura de Selección Colombia: "Lorenzo me pidió cambiar de posición"

El jugador de los Wolves ve positivo su nuevo rol en la selección

El jugador que supo demostrar un gran nivel en Fluminense jugando de extremo, dejó claro que este cambio que le pide Lorenzo en la Selección puede ayudarle a convertirse en un futbolista más integral, que logre desenvolverse en varias zonas de la cancha y llevando a cabo funciones diferentes, “este cambio me sirve, me potencia como jugador para ser un poco más completo”.

“Yo soy una persona muy respetuosa, respeto las decisiones del entrenador, yo intento estar lo mejor posible, intento hacer lo mejor para estar en el once titular, respeto cuando me toca ir al banco y cuando un compañero tiene la oportunidad de entrar al campo de juego, intentar ser mejor cuando estoy en cancha y apoyar cuando estoy fuera de ella”.

Por otro lado, Jhon Arias habló de las posibilidades que tiene Colombia para ser protagonista en el Mundial del 2026, advirtiendo que de lograr el alto nivel que demostraron en la pasada Copa América, pueden competirle a cualquier selección llamada a ser favorita.

“Tenemos las mismas chances de cualquier equipo, la idea es trabajar en nuestras falencias, necesitamos llegar en nuestra mejor versión al Mundial para tener chances de poder ganarlo, creo que desde el punto de vista humano y deportivo no tenemos que envidiarle nada a las selecciones que llegan con el rótulo de favoritas, la competencia será algo parecida a la Copa América, ir paso a paso, respetando a cada selección, pero tenemos con qué, tenemos que visualizarnos campeones”, sostuvo el delantero.