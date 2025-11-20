Polémica en Argentina: Rosario Central es campeón por decisión en el escritorio

El club Rosario Central sumó inesperadamente un título este jueves, después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le otorgara el galardón de "Campeón de Liga", en una decisión que no estaba contemplada en el reglamento original de la temporada.

En una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se decidió "por unanimidad" conceder "el título de Campeón de Liga" al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General que agrupa los torneos Apertura y Clausura jugados en 2025, según un comunicado compartido por la AFA.

De esta manera, Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, obtiene su primer campeonato desde su regreso a Argentina.