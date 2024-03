Polémica en la Copa Oro: selección quedó eliminada por inesperado sorteo

Un inesperado sorteo dio a la selección femenina de Costa Rica un triunfo sobre la de Puerto Rico y el cupo para enfrenar a Canadá en los cuartos de final del torneo, en el que habrá un choque entre Brasil Argentina y dos atractivos duelos entre la Concacaf y la Conmebol.



El torneo de la Concacaf que se juega en Estados Unidos al que fueron invitados cuatro representantes de la Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, tendrá en la siguiente fase a estas cuatro selecciones sudamericanas, más la anfitriona y las de México, Canadá y Costa Rica.



Las dos jornadas previstas para los cuartos de final se jugarán el sábado y el domingo en el BMO Stadium de Los Angeles.

Las actuales campeonas olímpicas, que el martes golearon por 3-0 a la de Costa Rica en el cierre del Grupo C y dominaron a su antojo a sus rivales con tres victorias, trece goles a favor y ninguno en contra, volverán a citarse el sábado con la Sele centroamericana.



Costa Rica terminó su campaña en la fase de grupos como tercera del C, con un triunfo y dos derrotas, dos goles a favor y cuatro en contra, idéntica campaña que dejó a Puerto Rico con tres puntos en el tercer escalón del Grupo A.



Horas después del choque entre canadienses y costarricenses se producirá un superclásico del fútbol mundial: Brasil y Argentina.



La Canarinha, como Canadá, mantuvo un ciento por ciento de aprovechamiento y la portería imbatida en la fase de grupos.



La Albiceleste avanzó a la fase de los ocho mejores con una discreta campaña en la que terminó como la mejor tercera de los tres grupos, con un triunfo, un empate y una derrota.



La sorprendente selección de México, que arrebató a la anfitriona el liderato del Grupo A, chocará el domingo con las paraguayas, que avanzaron desde el Grupo C como escoltas de Canadá y seis puntos en las alforjas.



La programación cerrará el mismo domingo con el enfrentamiento entre Estados Unidos, cuya campaña fue manchada por la derrota ante México por 0-2, y Colombia, clasificada también con seis puntos por la caída ante Brasil por 0-1.

Emparejamientos de los cuartos de final de la Copa Oro

02.03: Canadá-Costa Rica



02.03: Brasil-Argentina



03.03: México-Paraguay



03.03: Estados Unidos-Colombia.