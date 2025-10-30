Polémica salpica a Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe

La respuesta de Eduardo Méndez

Consultado por el diario español, Méndez negó tener vínculos ilegales y explicó que su relación con personas investigadas por narcotráfico ha sido estrictamente profesional.

“Mi relación con cualquiera que nombren del narcotráfico es estrictamente profesional, por asesorías que me piden personas que han estado al margen de la ley”, aseguró.

El presidente de Santa Fe añadió que hace tiempo no tiene contacto con Lozano Pirateque y que las asesorías brindadas “no son formales ni tienen relación alguna con el club de fútbol”.

“Solo son asesorías, y siempre les aconsejo que se presenten ante la justicia”, dijo, agregando que ya sostuvo conversaciones con el Departamento Nacional de Inteligencia para aclarar las acusaciones.

El otro dirigente mencionado en el informe

Además de Méndez, el documento también hace referencia a Édgar Páez Cortés, expresidente del Tigres F.C., club de la segunda división del fútbol colombiano. Páez, quien también era abogado penalista, fue asesinado en septiembre de 2023 luego de salir de un partido de su equipo en Bogotá.

El crimen generó conmoción y reabrió las investigaciones sobre la posible relación entre equipos del ascenso y estructuras criminales. Según el informe, Páez habría tenido movimientos financieros irregulares vinculados a redes de narcotráfico y apuestas ilegales.

Antes de llegar a Tigres, Páez fue detective del DAS e investigador de la Fiscalía, y dirigía el club desde 2016, cuando cambió su nombre de Expreso Rojo a Tigres F.C.

Las revelaciones del informe de inteligencia, replicadas por El País, vuelven a poner bajo la lupa la relación entre el narcotráfico y el fútbol colombiano, un vínculo histórico que parecía superado pero que, según el documento, habría mutado hacia nuevas formas de influencia y lavado financiero.

