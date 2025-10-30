Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 09:10
Polémica salpica a Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe
El presidente de Santa Fe que no es muy querido entre los hinchas se vio envuelto en un escándalo.
El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, fue mencionado en un reciente informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que advierte sobre la influencia de la denominada “Nueva Junta del Narcotráfico” en el fútbol colombiano.
La información fue revelada por el diario El País de España en su edición América, que asegura haber tenido acceso al documento.
Un informe que señala infiltraciones en el fútbol y empresas privadas
Según El País, el informe de la DNI detalla cómo esta organización que es considerada por las autoridades como heredera de la antigua Junta Directiva del Narco y del negocio de las esmeraldas, habría infiltrado dos equipos del fútbol profesional colombiano y al menos cuatro empresas de seguridad privada. De acuerdo con la publicación, la red utiliza actividades legales para el blanqueo de dinero y operaciones financieras ilícitas.
El expediente describe una estructura con alcance nacional, capaz de movilizar grandes recursos y proteger sus operaciones mediante nexos con distintos sectores. Incluso, las autoridades señalaron que los laboratorios bajo control de la organización tendrían la capacidad de producir hasta dos toneladas de droga al mes.
El vínculo que le atribuyen a Eduardo Méndez
El informe apunta a que la relación de Eduardo Méndez con esta red se remontaría a los años 2000, cuando el dirigente ejercía como abogado y habría defendido judicialmente a Julio Lozano Pirateque, identificado como líder de la antigua Junta Directiva del Narcotráfico.
Los servicios de inteligencia mencionan a Méndez como “testaferro” y sugieren que el club Santa Fe habría sido utilizado como fachada, aunque sin detallar operaciones específicas. El documento también recuerda que el dirigente estuvo preso en Estados Unidos por obstrucción a la justicia, en el marco de casos relacionados con narcotraficantes a quienes representó legalmente.
Más allá de esos antecedentes, el informe sostiene que los nexos entre Méndez y Pirateque seguirían vigentes, señalando que el segundo “mantiene vínculos con el máximo dirigente del club cardenal”.
“Se trata de agentes que trabajan más como asesores jurídicos que como operadores directos del narcotráfico. El fútbol siempre ha sido un espacio clave para el blanqueo de dinero”, indicó una fuente de inteligencia citada por El País.
La respuesta de Eduardo Méndez
Consultado por el diario español, Méndez negó tener vínculos ilegales y explicó que su relación con personas investigadas por narcotráfico ha sido estrictamente profesional.
“Mi relación con cualquiera que nombren del narcotráfico es estrictamente profesional, por asesorías que me piden personas que han estado al margen de la ley”, aseguró.
El presidente de Santa Fe añadió que hace tiempo no tiene contacto con Lozano Pirateque y que las asesorías brindadas “no son formales ni tienen relación alguna con el club de fútbol”.
“Solo son asesorías, y siempre les aconsejo que se presenten ante la justicia”, dijo, agregando que ya sostuvo conversaciones con el Departamento Nacional de Inteligencia para aclarar las acusaciones.
El otro dirigente mencionado en el informe
Además de Méndez, el documento también hace referencia a Édgar Páez Cortés, expresidente del Tigres F.C., club de la segunda división del fútbol colombiano. Páez, quien también era abogado penalista, fue asesinado en septiembre de 2023 luego de salir de un partido de su equipo en Bogotá.
El crimen generó conmoción y reabrió las investigaciones sobre la posible relación entre equipos del ascenso y estructuras criminales. Según el informe, Páez habría tenido movimientos financieros irregulares vinculados a redes de narcotráfico y apuestas ilegales.
Antes de llegar a Tigres, Páez fue detective del DAS e investigador de la Fiscalía, y dirigía el club desde 2016, cuando cambió su nombre de Expreso Rojo a Tigres F.C.
Las revelaciones del informe de inteligencia, replicadas por El País, vuelven a poner bajo la lupa la relación entre el narcotráfico y el fútbol colombiano, un vínculo histórico que parecía superado pero que, según el documento, habría mutado hacia nuevas formas de influencia y lavado financiero.
Fuente
Antena 2