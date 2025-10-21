Polémico jugador sería nuevo inversionista del América: revelan exigencias

Todo apunta a que Iago Falque sería el nuevo inversionista del América. La información ha sido revelada por el periodista Jaime Dinas, quien ha manifestado que el exjugador español ha hecho una inversión importante de capital y llegaría con amplias exigencias al club.

Según ha confirmado el comunicador, el ex jugador del cuadro rojo habría pedido asumir la presidencia del equipo. Además, dentro de su plan de trabajo estaría que Adrián Ramos se convierta en el nuevo gerente deportivo y tener una intervención directa en el control de la contratación de jugadores.

Un hecho que daría un quiebre radica a la estructura dirigencial del club, que tendría un recambio importante. Sin embargo, la información no ha sido confirmada ni desmentida desde la interna del cuadro rojo. Se espera que en las próximas horas haya un comunicado oficial al respecto.

América sigue trabajando para lo que será su próximo partido por Liga Betplay. Los rojos recibirán este sábado 25 de octubre al Junior de Barranquilla. El elenco rojo no tiene margen de error y sabe que debe sumar de a tres para mantenerse con la idea de seguir con opciones de clasificar a los ocho.