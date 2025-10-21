Actualizado:
Polémico jugador sería nuevo inversionista del América: revelan exigencias
América podría tener un nuevo inversionista que cambiaría la estructura dirigencial del club.
América de Cali vive momentos de tensión por su flojo desempeño en la Liga Betplay, Aunque el cuadro escarlata se ha venido recuperando en los últimos compromisos, la confianza aún no es total y la exigencia para el equipo de David González en lograr la clasificación a los ocho, en medio de un calendario complicado.
Más allá de eso, otro de los problemas que afronta el elenco rojo está relacionado con la manera como se está controlando la parte administrativa. Uno de los reclamos de la hinchada está apuntado hacia el relevo en la dirigencia y especialmente a la figura de Tulio Gómez y su familia.
El máximo accionista y su hija Marcela, quien ejerce como presidenta, han sido cuestionados por sus manejos con el club. Bajo esta situación, en las últimas horas desde la ciudad de Cali se ha filtrado la información de que un ex jugador del club sería uno de los nuevos inversionistas.
Todo apunta a que Iago Falque sería el nuevo inversionista del América. La información ha sido revelada por el periodista Jaime Dinas, quien ha manifestado que el exjugador español ha hecho una inversión importante de capital y llegaría con amplias exigencias al club.
Según ha confirmado el comunicador, el ex jugador del cuadro rojo habría pedido asumir la presidencia del equipo. Además, dentro de su plan de trabajo estaría que Adrián Ramos se convierta en el nuevo gerente deportivo y tener una intervención directa en el control de la contratación de jugadores.
Un hecho que daría un quiebre radica a la estructura dirigencial del club, que tendría un recambio importante. Sin embargo, la información no ha sido confirmada ni desmentida desde la interna del cuadro rojo. Se espera que en las próximas horas haya un comunicado oficial al respecto.
América sigue trabajando para lo que será su próximo partido por Liga Betplay. Los rojos recibirán este sábado 25 de octubre al Junior de Barranquilla. El elenco rojo no tiene margen de error y sabe que debe sumar de a tres para mantenerse con la idea de seguir con opciones de clasificar a los ocho.
El ex futbolista Iago Falque inyectó U$ en @AmericadeCali y estableció algunas exigencias :— Jaime Dinas (@JaimeDinas) October 20, 2025
- Asumir Presidencia
- Adrian Ramos: Gerente Deportivo
- Controlar la contratación de jugadores.
Advierto que pueden sacar Comunicado Oficial o recurrir al Vaticano, para que el Papa me… pic.twitter.com/GGkhWZXjJ5
