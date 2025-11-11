Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 12:12
Polten vs. Chelsea EN VIVO: Champions Femenina ¿dónde ver? HOY 11 de noviembre
El equipo de Mayra Ramírez juega en condición de visitante.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Polten vs. Chelsea
El partido correspondiente a la fecha 3 de la fase inicial en la presente edición de la UEFA Champions League femenina, se llevará a cabo este martes 11 de noviembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que se podrá ver para toda Colombia, países del centro y Suramérica por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.
En México se podrá disfrutar del partido por la señal de Megasports, en España por Disney+, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Paramount+, fuboTV y por ESPN Select.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas
ET Estados Unidos: 15:00 horas
PT Estados Unidos: 12:00 horas.
Fuente
Antena 2