ST. Polten y Chelsea se enfrentan por la Champions femenina 2025-2026
Escudos del ST. Polten y del Chelsea
Fútbol
Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 12:12

Polten vs. Chelsea EN VIVO: Champions Femenina ¿dónde ver? HOY 11 de noviembre

El equipo de Mayra Ramírez juega en condición de visitante.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Polten vs. Chelsea 

El partido correspondiente a la fecha 3 de la fase inicial en la presente edición de la UEFA Champions League femenina, se llevará a cabo este martes 11 de noviembre a partir de las 3:00 p.m., duelo que se podrá ver para toda Colombia, países del centro y Suramérica por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+. 

En México se podrá disfrutar del partido por la señal de Megasports, en España por Disney+, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Paramount+, fuboTV y por ESPN Select. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas 

ET Estados Unidos: 15:00 horas                                      

PT Estados Unidos: 12:00 horas. 

