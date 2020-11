Ponen a Martínez Borja en el top 10 de un ránking que lidera Lewandowski

El delantero colombiano, Cristian Martínez Borja la pasa muy bien en la liga ecuatoriana con su equipo Liga Deportiva Universitaria de Quito, puesto que renovó su contrato hasta el 2022.

Según el comunicado del club, “la calidad como ser humano de Cristian y su gran profesionalismo se traslada a la cancha en cada partido que juega. Su aporte goleador en la presente temporada lo ha convertido en uno de los mejores jugadores de la LigaPro Serie A. El “Parce” se siente muy cómodo en nuestro club y quiere sumar más títulos con LIGA”.

Y es que la renovación no es para más, ya que el delantero colombiano ha convertido 25 ‘dianas’ en los 30 compromisos que ha disputado en las competiciones oficiales; además es el goleador de la LigaPro de Ecuador con 22 goles y es una ficha inamovible del estratega Pablo Reppeto.

Hay que resaltar que gracias a esas 25 anotaciones, Cristian Borja cierra la lista del TOP 10 de los mejores goleadores de todas las ligas del mundo, la cual lidera Robert Lewandoski con 40 goles.

Lewandowski continua a ser o ⚽goleador do ano de 2020: estes são os 10 maiores goleadores do ano, numa lista com vários nomes menos conhecidos pic.twitter.com/dkSPS06bAz