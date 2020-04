Pese a que en sus redes sociales se muestra sin ningún síntoma de enfermedad y baila, se ejercita y realiza su vida con normalidad, la salud de Paulo Dybala preocupa a Juventus pues el futbolista habría sido contagiado, por cuarta vez, de coronavirus, según informó el programa español 'El Chiringuito', el cual dio esta versión el lunes, después de que al futbolista argenitno se le realizara una cuarta prueba.

"Un futbolista que juega en Italia en un equipo muy importante, ha vuelto a dar positivo. Ese futbolista está en la Juventus, y es Dybala. En un mes y medio que se le detectó el primer positivo, ha sido sometido a cuatro tests. En las ultimas horas se le ha hecho el último, y dio positivo", aseguró el programa de la televisión española respecto a la salud del cordobés, quien pasa los días de cuarentena junto a su novia, Oriana Sabatini, quien también fue contagiada en la primera ocasión, pero hace algunos días manifestó estar completamente recuperada.

En ese sentido, el futbolista no se ha manifestado, así como tampoco lo ha hecho su club y este sería el motivo por el que todo indicaría que estas versiones son ciertas, más allá de que el desconocimiento sobre esta enfermedad no permita a los médicos conocer a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo con el talentoso atacante quien hasta ha logrado entrenarse sin problemas, algo que no pudo hacer la primera vez que se le presentó esta situación.

"Tenía mucha tos, estaba cansado y por la noche cuando dormía sentía frío. Fue un poco convivir con eso y tratar de no desesperarnos, de estar tranquilos. En estos días no tuvimos síntomas. Digamos que ella (Oriana) se sintió bastante mejor. Yo tuve sensaciones más fuertes. Me cansaba rápido, quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco minutos. Ahí notamos que algo no estaba funcionando bien", había aseguraddo Dybala tras el primer contagio.

Con base en ello habrá que esperar la evolución del cordobés, pues a diferencia de sus compañeros Daniele Rugani y Blaise Matuidi, sus problemas han sido los que más complicados han resultado de todo el plantel.