¡Por fin! Colombia tendrá nueva categoría en el futbol profesional
El presidente de la Difutbol confirmó la noticia.
El fútbol colombiano se prepara para una transformación importante en su estructura competitiva. Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol, confirmó la creación de la Primera C, una nueva división que empezará a funcionar a partir de 2026 y que busca fortalecer la base del balompié nacional. La iniciativa apunta a mejorar los procesos de formación y ampliar las oportunidades para los clubes aficionados que sueñan con dar el salto al profesionalismo.
Una apuesta para ampliar la competitividad del fútbol colombiano
Durante su intervención, González Alzate explicó que el país necesita modernizar su sistema de ligas para estar a la altura de otros modelos internacionales. “Somos de los poquitos países en el mundo que no tenemos mínimo cuatro categorías en el FPC. Haremos un campeonato nacional de Primera C en 2026, el campeón y subcampeón serán invitados a participar con equipos de la B y de acuerdo con los resultados en 2027, se empezará a reglamentar un ascenso y un descenso entre ambas divisiones”, señaló el dirigente.
La creación de la Primera C representa un paso clave para consolidar la cadena de desarrollo del fútbol colombiano, ya que abrirá más espacios de competencia a jugadores jóvenes, entrenadores y equipos de regiones que no cuentan con presencia profesional. Además, permitirá que la Difútbol y la Dimayor trabajen de manera más integrada, ofreciendo continuidad entre el fútbol aficionado y el profesional.
Un proyecto con visión a largo plazo
Más allá del impacto inmediato, el objetivo de la Difútbol es construir una base sólida que sustente el crecimiento del deporte en todo el territorio. Con esta nueva categoría, se espera fortalecer los torneos departamentales y garantizar una ruta más justa para los clubes que buscan llegar a la élite.
De concretarse el cronograma, en 2027 comenzaría el sistema de ascensos y descensos entre la B y la C, un hecho histórico para el país. La apuesta de González Alzate es que este cambio marque un antes y un después en la estructura del fútbol colombiano, brindando más oportunidades y competitividad a largo plazo.
