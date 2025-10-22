¡Por fin! Colombia tendrá nueva categoría en el futbol profesional

Una apuesta para ampliar la competitividad del fútbol colombiano

Durante su intervención, González Alzate explicó que el país necesita modernizar su sistema de ligas para estar a la altura de otros modelos internacionales. “Somos de los poquitos países en el mundo que no tenemos mínimo cuatro categorías en el FPC. Haremos un campeonato nacional de Primera C en 2026, el campeón y subcampeón serán invitados a participar con equipos de la B y de acuerdo con los resultados en 2027, se empezará a reglamentar un ascenso y un descenso entre ambas divisiones”, señaló el dirigente.

La creación de la Primera C representa un paso clave para consolidar la cadena de desarrollo del fútbol colombiano, ya que abrirá más espacios de competencia a jugadores jóvenes, entrenadores y equipos de regiones que no cuentan con presencia profesional. Además, permitirá que la Difútbol y la Dimayor trabajen de manera más integrada, ofreciendo continuidad entre el fútbol aficionado y el profesional.