Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 13:48
¡Por fin habló el club! Se conoció la verdad de la lesión de Jhon Durán
El entrenador del Fenerbahce por fin aclaró la situación de Jhon Jader Durán.
Jhon Jader Durán lleva ya muchas semanas sin pisar un terreno de juego y entre especulaciones sobre la gravedad de su lesión el club no se había pronunciado lo que hacía crecer cada vez más los rumores de que su estadía fuera del campo iba a ser para toda la temporada. Ahora en la rueda de prensa previa al partido de Europa League que jugará el Fenerbahce frente al Niza por fin el entrenador se refirió al colombiano y a su lesión.
No es tan grave como parece y el entrenador confía mucho en la recuperación y el aporte que puede llegar a dar el colombiano.
Es cuestión de tiempo para volver a ver a Durán
Desde el 27 de agosto que Jhon Jader no pisa un terreno de juego, se habló de problemas en la espalda, de problemas en la rodilla y de una lesión por estrés, muchos lo descartaban para toda la temporada y otros pensaban que volví a los pocos días, pero por fin hoy su entrenador acabó con la especulación y dio un tiempo estimado de regreso.
Durante la rueda de prensa se habló de Durán del que el entrenador dijo:
Algunos clubes obligaban a Durán a jugar así, muchas veces los jugadores juegan con dolor, pero llega un momento donde ya no pueden más.
A esta polémica declaración en la que acusó a otros clubes de tener la culpa agregó que "él quiere volver pero eso tomará tiempo, yo no lo voy a obligar ni a arriesgar". Finalmente concluyó aclarando que el jugador está muy motivado por jugar y que normalmente las lesiones duran 6 semanas pero no es su caso.
Así ha sido el camino de Jhon Jader
Jhon Jader Durán comenzó su carrera formativa en Envigado, club en el que debutó profesionalmente en 2019 con apenas 15-16 años. Su capacidad goleadora llamó la atención rápidamente, lo que lo llevó a dar el salto al fútbol de Estados Unidos con el Chicago Fire en la MLS, donde empezó a consolidarse como una alternativa ofensiva con proyección internacional. Posteriormente su rendimiento despertó interés en Europa, lo que desembocó en su fichaje por el Aston Villa de la Premier League en 2023. Finalmente, en enero de 2025 fue transferido al Al-Nassr de Arabia Saudita por una cifra significativa, mostrando capacidad goleadora en ese nuevo reto antes de aceptar su cesión al Fenerbahçe.
Fuente
Antena 2