¡Por fin habló el club! Se conoció la verdad de la lesión de Jhon Durán

Jhon Jader Durán lleva ya muchas semanas sin pisar un terreno de juego y entre especulaciones sobre la gravedad de su lesión el club no se había pronunciado lo que hacía crecer cada vez más los rumores de que su estadía fuera del campo iba a ser para toda la temporada. Ahora en la rueda de prensa previa al partido de Europa League que jugará el Fenerbahce frente al Niza por fin el entrenador se refirió al colombiano y a su lesión.

No es tan grave como parece y el entrenador confía mucho en la recuperación y el aporte que puede llegar a dar el colombiano.