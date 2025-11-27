Por fin lo admiten: En el Liverpool lloran la ausencia de Luis Díaz

Liverpool Echo admite el error

En medio del flojo rendimiento de los millonarios fichajes ofensivos del club, Alexander Isak, Hugo Ekitike y Florian Wirtz, el diario Liverpool Echo publicó una nota en la que, sin rodeos, reconocen que el club “se equivocó” dejando ir al guajiro por 75 millones de euros.

“Luis Díaz le está mostrando al Liverpool lo que se está perdiendo en medio de las dificultades de Alexander Isak y Hugo Ekitike”, tituló el medio inglés, subrayando que la exfigura red está exhibiendo en Alemania exactamente lo que hoy le falta al equipo de Anfield.

El artículo también recuerda el aporte del colombiano durante su estancia en Merseyside, 148 partidos, 41 goles, 23 asistencias y un rol clave en la conquista de la Premier League la temporada pasada.

Un vacío que 400 millones no han podido llenar

La crítica en Inglaterra es directa, el Liverpool gastó más de 400 millones de euros en refuerzos, pero ninguno ha logrado replicar la influencia, energía ni desequilibrio que aportaba Díaz.

“Ahora está claro cuánto ha luchado el Liverpool en su ausencia”, señalan.

Sus números en Alemania lo respaldan y de gran manera, 11 goles en 16 partidos con el Bayern, cifras que superan cómodamente el rendimiento combinado de las nuevas estrellas del conjunto inglés. Sin embargo, en Liverpool insisten en que el vacío no es solo estadístico, sino que lo que más extrañan es “ese tipo de energía”, la velocidad, el regate y la capacidad de crear ocasiones que caracterizaron al futbolista nacido en Barrancas, La Guajira.

Un flanco izquierdo que perdió el equilibrio

El análisis del Liverpool Echo determina que la zona del campo donde jugaba Díaz sigue sin encontrar estabilidad. “El flanco izquierdo ha rotado entre Gakpo, Wirtz y Ekitike”, escriben, algo que para ellos evidencia que el equipo aún no recupera el equilibrio que el colombiano aportaba con naturalidad.