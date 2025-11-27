Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 07:41
Por fin lo admiten: En el Liverpool lloran la ausencia de Luis Díaz
El presente del equipo inglés es realmente complicado y ahora si extrañan a Lucho.
Luis Díaz dejó atrás su etapa en Liverpool para embarcarse en una nueva aventura con el Bayern Múnich, y el cambio difícilmente pudo ser más positivo. El colombiano se ganó un lugar como titular indiscutido, convirtiéndose en tendencia en Europa gracias a sus goles, asistencias y participación dominante en el frente de ataque bávaro.
Mientras tanto, en Inglaterra la historia es completamente distinta, en Liverpool comienzan a lamentar seriamente su venta y sobre todo, no haberle mejorado el contrato cuando todavía podían hacerlo.
Liverpool Echo admite el error
En medio del flojo rendimiento de los millonarios fichajes ofensivos del club, Alexander Isak, Hugo Ekitike y Florian Wirtz, el diario Liverpool Echo publicó una nota en la que, sin rodeos, reconocen que el club “se equivocó” dejando ir al guajiro por 75 millones de euros.
“Luis Díaz le está mostrando al Liverpool lo que se está perdiendo en medio de las dificultades de Alexander Isak y Hugo Ekitike”, tituló el medio inglés, subrayando que la exfigura red está exhibiendo en Alemania exactamente lo que hoy le falta al equipo de Anfield.
El artículo también recuerda el aporte del colombiano durante su estancia en Merseyside, 148 partidos, 41 goles, 23 asistencias y un rol clave en la conquista de la Premier League la temporada pasada.
Un vacío que 400 millones no han podido llenar
La crítica en Inglaterra es directa, el Liverpool gastó más de 400 millones de euros en refuerzos, pero ninguno ha logrado replicar la influencia, energía ni desequilibrio que aportaba Díaz.
“Ahora está claro cuánto ha luchado el Liverpool en su ausencia”, señalan.
Sus números en Alemania lo respaldan y de gran manera, 11 goles en 16 partidos con el Bayern, cifras que superan cómodamente el rendimiento combinado de las nuevas estrellas del conjunto inglés. Sin embargo, en Liverpool insisten en que el vacío no es solo estadístico, sino que lo que más extrañan es “ese tipo de energía”, la velocidad, el regate y la capacidad de crear ocasiones que caracterizaron al futbolista nacido en Barrancas, La Guajira.
Un flanco izquierdo que perdió el equilibrio
El análisis del Liverpool Echo determina que la zona del campo donde jugaba Díaz sigue sin encontrar estabilidad. “El flanco izquierdo ha rotado entre Gakpo, Wirtz y Ekitike”, escriben, algo que para ellos evidencia que el equipo aún no recupera el equilibrio que el colombiano aportaba con naturalidad.
En Anfield ya no lo ocultan, Luis Díaz hace falta, y mucha. Su salida, que en su momento parecía un negocio conveniente, hoy es vista como un error que ha dejado un hueco evidente en el funcionamiento ofensivo del Liverpool. Mientras tanto, en Alemania, el colombiano sigue respondiendo a punta de goles y actuaciones brillantes, consolidándose como una de las figuras del Bayern Múnich y una de las grandes sensaciones de la temporada en Europa.
