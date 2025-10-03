Actualizado:
Por fin se le dio a Kevin Serna: Merecida convocatoria con la selección Colombia
Se conoció la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de octubre.
La federación colombiana de futbol hizo oficial la convocatoria de la selección para los partidos amistosos frente a México y Canadá, en una fecha FIFA que sirve para probar nuevos jugadores y preparar el equipo para lo que será el Mundial 2026 el entrenador Néstor Lorenzo dio varias sorpresas de jugadores que se venían pidiendo hace un buen tiempo.
Juan Camilo Hernández, Carbonero y Montero son tres que sonaban mucho pero definitivamente la mayor sorpresa y uno de los jugadores que más se había pedido es Kevin Serna quien por primera vez vestirá la camiseta de Colombia.
¿Quién es Kevin Serna y por qué merece ir a la selección?
Kevin Serna es un futbolista colombiano nacido en Popayán en 1997, se desempeña como extremo derecho y se ha caracterizado por su velocidad y desborde. Formado en las divisiones juveniles del Deportes Tolima y con una breve experiencia en Portugal con el Porto, inició su carrera profesional en 2019 con Sportivo Luqueño de Paraguay, para luego destacar en el fútbol peruano, lo que le permitió llegar a Alianza Lima en 2023, donde brilló en la liga local y la Copa Libertadores. Su rendimiento lo llevó en 2024 a fichar por Fluminense de Brasil, que adquirió el 70 % de sus derechos por 1,8 millones de dólares, consolidándose allí como un jugador desequilibrante y con proyección internacional.
Hoy en día Serna es un jugador fundamental en el esquema del Flu, desde la temporada pasada viene cogiendo confianza y encontrando un lugar en el equipo titular, que consiguió tras la salida de Jhon Arias del equipo. En 20 partidos que ha disputado en el brasileirao acumula 3 goles y 3 asistencias pero más allá de las estadísticas su aporte en el equipo ha sido enorme sobre todo por su capacidad de desborde. Lo que es cierto es que el colombiano había hecho méritos suficientes para ganarse un llamado con la selección y por fin se le dio la oportunidad de mostrarse y por qué no convertirse en un habitual y ganarse un lugar en el próximo mundial.
Cuando juega la selección
La selección Colombia disputará dos amistosos, uno frente a México el 11 de octubre a partir de las 8:00p.m. y el segundo frente a Canadá el 14 del mismo mes a partir de las 7:00p.m. con nuevos jugadores que en la convocatoria Lorenzo busca darle oportunidades a algunos que quizás en eliminatorias no las tuvieron y así poder tener más opciones de cara a lo que será el Mundial del próximo año.
