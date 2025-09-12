Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 14:35
¿Por qué Bogotá no es sede de una final Conmebol? No es solo por el estadio
El estadio Metropolitano sería sede de la final de la Copa Sudamericana 2026.
La posibilidad para que un estadio colombiano sea sede de una final de un torneo Conmebol tomó fuerza en las últimas horas, después de que se diera a conocer que el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla acogería el partido por el título de la Copa Conmebol Sudamericana de 2026.
La noticia la dio Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, al momento de explicar por qué el Ramón “Tahuichi” Aguilera de Santa Cruz de la Sierra no podrá ser sede de la final de la Copa Sudamericana de 2025.
"Vamos a aplicar para que tengamos la final de la Sudamericana en 2027, puesto que para el 2026 está aprobada la sede de Barranquilla", dijo Fernando Acosta.
La posible designación de Barranquilla ha generado cierta polémica en el país, teniendo en cuenta que otras ciudades han manifestado su intención ante la Conmebol de ser sede de una final única.
Sin embargo, en la Confederación Sudamericana de Fútbol tiene un reglamento para seleccionar los escenario y actualmente hay pocos estadios en Colombia que lo cumplen.
¿Por qué Bogotá no sería sede de una final Conmebol?
Después de conocerse la posibilidad de que Barranquilla sea sede de una final Conmebol se empezó a cuestionar en el país el por qué otras ciudades no son seleccionadas.
En las últimas se explicó que en la Conmebol existiría un acuerdo para NO escoger estadios que se encuentren en ciudades con altura.
Es el caso de La Paz en Bolivia, Quito en Ecuador y Bogotá en Colombia.
A pesar de que no es un tema reglamentado, sí se ha conocido que los clubes más importantes del continente han manifestado que los escenarios para las finales únicas de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores sean en ciudades sin una altura considerable para no afectar el rendimiento deportivo.
Sedes únicas de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores
Copa Libertadores
2019: Estadio Monumental (Perú
2020: Estadio Maracaná (Brasil)
2021: Estadio Centenario (Uruguay)
2022: Estadio Monumental Isidro Romero Cargo (Ecuador, Guayaquil)
2023: Estadio Maracaná (Brasil)
2024: Estadio Monumental (Argentina)
Copa Sudamericana
2019: Estadio General Pablo Rojas (Paraguay)
2020: Estadio Mario Alberto Kempes (Argentina)
2021: Estadio Centenario (Uruguay)
2022: Estadio Mario Alberto Kempes (Uruguay)
2023: Estadio Domingo Burgueño Miguel (Uruguay
2024: Estadio General Pablo Rojas (Paraguay)
