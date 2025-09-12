¿Por qué Bogotá no es sede de una final Conmebol? No es solo por el estadio

La posibilidad para que un estadio colombiano sea sede de una final de un torneo Conmebol tomó fuerza en las últimas horas, después de que se diera a conocer que el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla acogería el partido por el título de la Copa Conmebol Sudamericana de 2026.

La noticia la dio Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, al momento de explicar por qué el Ramón “Tahuichi” Aguilera de Santa Cruz de la Sierra no podrá ser sede de la final de la Copa Sudamericana de 2025.

"Vamos a aplicar para que tengamos la final de la Sudamericana en 2027, puesto que para el 2026 está aprobada la sede de Barranquilla", dijo Fernando Acosta.