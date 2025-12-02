¿Por qué Colombia no juega en la fecha 4 de la Liga de Naciones?

Poco a poco, la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL empieza a llegar a zonas definitivas en busca de las dos clasificadas de manera directa para la Copa del Mundo de 2027 que se desarrollará en Brasil y las dos selecciones que caerán en el repechaje con la oportunidad de que sean cuatro combinados nacionales de la CONMEBOL acompañando a las anfitrionas.

Colombia llega a esta cuarta jornada con el liderato todavía gracias a dos victorias frente a Perú y Ecuador, además de un empate contra Bolivia en La Paz. Afortunadamente, en la fecha pasada, todo le salió bien a las dirigidas por Ángelo Marsiglia, pues, aunque no ganaron para sacar más distancias, Chile perdió y Venezuela empató.

Sin embargo, en esta cuarta fecha de la Liga de Naciones, la ‘Tricolor’ tiene mucho riesgo de perder la cima y bajar a zona de repechaje y no de clasificación directa. Depende de los resultados de Venezuela, Chile, Ecuador y Argentina. Todo esto sucede justo en una jornada en la que Colombia no tendrá partido.

LA RAZÓN POR LA QUE COLOMBIA NO JUGARÁ EN ESTA FECHA DE LA LIGA DE NACIONES

Este martes 2 de diciembre se juega la última fecha de la Liga de Naciones en el 2025. Colombia no tendrá participación, dado que cada jornada está descansando una selección. Brasil ya tiene la clasificación asegurada por ser sede de la Copa del Mundo en 2027 y por esto deja la competencia con solo nueve selecciones participantes.

Como es un número impar, una selección debe descansar. En fechas pasadas Uruguay, Perú y Argentina ya descansaron y ahora llega el turno para Colombia que volverá al ruedo para sellar la clasificación en abril de 2026.

Colombia ya aseguró siete puntos y perdió una chance de ser la única líder en la competencia por todo lo que resta del 2025 y los primeros meses del 2026. La idea es poder regresar con victorias en abril cuando tengan dos nuevas salidas en la Liga de Naciones. Además, es mejor descansar ahora que cuando se necesitan los puntos sobre el final en un torneo donde solo clasifican dos selecciones directas.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR COLOMBIA EN LA LIGA DE NACIONES FEMENINA?

Sin partido en diciembre, Colombia no regresa a la competencia sino hasta el 2026 en donde debe sí o sí sumar de a tres en sus dos partidos para seguir en la parte alta de la tabla de clasificación.

En ese orden de ideas, las de Ángelo Marsiglia se volverán a reunir en la Fecha FIFA de abril de 2026 cuando reciban a Venezuela y a Chile, y visiten a Argentina entre la semana del 10 al 18 de abril. La exigencia aumenta con tres partidos en una misma ventana.

Después de las siguientes tres fechas de abril, llegarán dos jornadas definitivas para decidir a las dos clasificadas de manera directa y a las dos que jugarán repechaje internacional. Eso será entre el 5 y 9 de junio cuando reciban a Uruguay y visiten a Paraguay.