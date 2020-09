¿Por qué Colombia no llamó a jugadores de Millonarios para la sub-20?

La Selección Colombia sub 20 hizo su primera convocatoria con miras a preparar el torneo sudamericano de la categoría en territorio cafetero. Varios nombres se destacaron en la lista de Arturo Reyes, no obstante llamó la atención la ausencia de futbolistas del plantel de Millonarios, actual campeón nacional a nivel juvenil.

En esto hay que aclarar que el combinado juvenil ya no puede llamar a jugadores nacidos entre el año 99 y 2000. Así las cosas, los futbolistas campeones con el equipo bogotano no aplican para procesos de cara al 2021.

Vea también: Selección Colombia sub-20 anunció primera convocatoria de cara al Sudamericano

En todo caso, la polémica se produjo entre los aficionados del conjunto albiazul luego de conocerse a los jugadores que fueron tenidos en cuenta por el estratega de las selecciones menores de Colombia. Al respecto, Antena 2 averiguó y desde el seno de la Selección Colombia sub 20 explicaron los motivos de la no convocatoria.

Y es que frente a la controversia desatada, cabe aclarar que previo a la cuarentena que inició en marzo, Colombia llamó a un jugador del elenco ‘embajador’ durante los microciclos. Se trata del central Juan Jose Guevara; al mismo tiempo jóvenes como Juan Camilo Castillo, lateral; Edgar Guerra, extremo, así como Harrison Quiñónez, fueron parte de las veedurías que adelantó en los últimos meses Arturo Reyes.

Le puede interesar: Selección Colombia femenina sub-20 también anunció convocatoria para el Sudamericano

Sin embargo, con el confinamiento obligatorio que hubo en todo el país, los procesos que adelataban los jugadores se truncaron y de allí comenzaron los problemas. En primera medida porque no hubo oportunidad de volverlos a reunir y en segundo lugar, porque muchos tuvieron que seguir entrenando de manera virtual. En este punto, cabe señalar que, a diferencia de muchos, estos cuatro jugadores de Millonarios no realizan trabajos físicos, tácticos y por ende no trabajan con el resto del equipo profesional, de acuerdo a lo que se conoció.

Así pues, ante el impedimento de no poder trabajar en cancha a la par del resto de compañeros, el cuerpo técnico prefirió no llamar a los jugadores del equipo azul hasta que estos no se adecuen a los requerimientos de presencialidad, tal como sí sucedió con el resto de convocados de la Selección Colombia sub 20.