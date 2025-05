Llegó a su fin una nueva edición de la UEFA Conference League 2025, la cual se disputó el 28 de mayo en el Stadion Wrocław de Breslavia, Polonia, escenario deportivo que vio cómo el Chelsea FC venció al Real Betis por 4-1, logrando de esta manera su primer título en esta competición y convirtiéndose en el primer club en ganar los cuatro principales trofeos europeos.

Las expectativas para este compromiso eran bastante altas y la mayoría de las apuestas estaban puestas sobre el equipo que dirige el Manuel el 'ingeniero' Pellegrini, quien llegaba con un presente bastante bueno no solo en la Conference League sino también en la liga local, en la cual se lograron quedar con uno de los cupos a Europa League tras quedarse en la sexta casilla al sumar 60 unidades a lo largo de la competencia. Sin embargo, Betis no pudo reaccionar al poderío del cuadro inglés y se notó bastante la ausencia del mediocampista colombiano, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien no jugó porque no alcanzó a estar inscrito.

El partido comenzó con dominio del Betis, que se adelantó en el marcador gracias a un gol de Abde Ezzalzouli tras una asistencia de Isco. Sin embargo, la lesión de Abde afectó el rendimiento del equipo español. En la segunda mitad, el Chelsea reaccionó con fuerza: Enzo Fernández empató el encuentro, seguido por goles de Nicolas Jackson, Jadon Sancho y Moisés Caicedo, sellando la victoria para el conjunto inglés. Cole Palmer fue destacado como el Jugador del Partido por su influencia en la remontada del Chelsea, pero esta historia hubiera podido llegar a ser completamente diferente si hubiera estado el colombiano.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández no participó en la final de la UEFA Conference League 2025 con el Real Betis debido a que no fue inscrito en la competición europea. Esta decisión se debió a las restricciones de la UEFA, que permiten a los clubes realizar únicamente tres cambios en su lista de jugadores tras la fase de grupos. En el caso del Betis, el cuerpo técnico optó por inscribir al portero Fran Vieites, al mediapunta Isco Alarcón y al extremo Antony dos Santos, dejando fuera al delantero colombiano.