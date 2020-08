¿Por qué James no tiene una buena relación con Freddy Rincón?

James Rodríguez habló con el conferencista motivacional mexicano Daniel Habif y tras una pregunta sobre quién es el mejor jugador colombiano en la historia para él, el volante del Real Madrid aseguró que él por los logros objetivos con la Selección.

A esto, agregó que hay que tener en cuenta a futbolistas de la talla de Falcao García, Carlos 'El Pibe' Valderrama y Faustino 'Tino' Asprilla. El entrevistador le contestó que en qué posición deja a Freddy Rincón, y el Rodríguez le respondió que “está un poco más abajo”.

Tras esta afirmación el mexicano Daniel Habif le dijo que por qué cree eso. James respondió: “Rincón ahora ‘tira’ otras cosas hacia mí no tan buenas. Hubo un cambio. Eso me da más fuerza. Yo solo anoto, guardo, y cuando llegue el momento justo, reviso quién apoyó y quién criticó; pero eso no me hace daño”, concluyó el diez 'cafetero'.

Hay que recordar lo que ha dicho Freddy Rincón en anteriores ocasiones sobre James Rodríguez. Esta declaración fue cuando el futbolista estaba en el Bayern Múnich y no tenía mucha continuidad en el equipo que en ese momento dirigía Niko Kovac:

“James Rodríguez ha tenido problemas en Real Madrid, ha tenido problemas en el Bayern. Tal vez el que tenga que revisar esas dificultades es él. Ha tenido problemas con dos técnicos, con dos equipos grandes… A veces uno también tiene que revisarse y mirar si es que uno en realidad es el que está teniendo los problemas”, opinó Rincón en su momento.

A esto se le suma que Freddy también ha dicho que él no tuvo las mismas oportunidades que James en el Real Madrid, esto teniendo en cuenta que el 'Coloso de Buenaventura' vistió en los años 90 la camiseta del club blanco.