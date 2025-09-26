¿Por qué la FIFA sancionó a Rodrigo Holgado?

A puertas del inicio de la nueva edición de un Mundial de Fútbol, la FIFA está siguiendo muy de cerca a cada una de las selecciones de alrededor del mundo para evitar que se presente cualquier clase de contratiempo que afecte el desarrollo de la competencia y, que en especial, infrinja las respectivas reglas que mantienen el orden.

Frente a esta situación, justamente la FIFA ha decidido tomar una drástica sanción con respecto a la Selección de Malasia y varios de los jugadores que estuvieron en la última jornada de las eliminatorias. Dentro de los futbolistas involucrados hay un nombre conocido del Fútbol Profesional Colombiano, Rodrigo Holgado, delantero de América de Cali, quien recibió un drástico castigo de 12 meses.

Le puede interesar: América sería el juez principal en el descenso de la Liga Betplay 2025

La razón por la cual FIFA sancionó a Rodrigo Holgado

El caso se remonta al 10 de junio de 2025, cuando Malasia enfrentó a Vietnam en la eliminatoria asiática. En ese partido, Holgado y otros jugadores participaron con documentación cuestionada, lo que generó denuncias posteriores sobre su elegibilidad. Tras seguir los procedimientos disciplinarios del organismo, la FIFA concluyó que hubo uso de documentos alterados para legitimar su alineación.

Tras haber hallado la suficientes pruebas sobre irregularidades relacionadas con falsificación de documentos en el marco de una convocatoria con la selección de Malasia, FIFA no se guardó nada y fue con todo contra la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) por manipular documentación para poder inscribir a Holgado y otros seis futbolistas en un partido de la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática 2027.