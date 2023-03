James Rodríguez es uno de los jugadores más reconocidos de Colombia. El volante cucuteño ha pasado por varios de los clubes más importantes de Europa y durante su paso por el combinado nacional ha dejado una gran huella.

Sin embargo, en el último tiempo, el futbolista ha estado en medio de la polémica debido a las convocatorias con el equipo nacional. El mediocampista fue citado en varias oportunidades en las que su nivel no era el mejor.

¿Por qué la Selección Colombia juega mejor sin James Rodríguez?

Desde hace un par de años, una de las falencias que se ha hecho evidentes en James es su poco compromiso con las labores defensivas. Tras su marcha hacia el fútbol de Qatar, el jugador perdió ritmo y se volvió un futbolista con movimientos lentos dentro del terreno de juego.

Para los conocedores sobre la dinámica en el fútbol y el entorno de la tricolor es evidente que el ritmo del cucuteño no está al nivel de exigencia del balompié actual. El ex Real Madrid hizo evidente que su dinámica en el campo no es la mejor en el amistoso ante México y durante los últimos juegos de la pasada Eliminatoria.

Los hombres que ingresaron a remplazar al volante surgido en Envigado mostraron un ritmo más elevado. Durante estos encuentros, el combinado nacional tuvo dos versiones y dejó en evidencia que el estilo del '10' con posesiones de balón largas se ha quedado un poco obsoleto.

Adicionalmente, el factor que ha terminado por poner al jugador en el centro de la polémica es su estado físico en el terreno de juego. Rodríguez se ha visto en repetidas ocasiones caminando la cancha, un hecho que para la competitividad actual genera muchos reparos.

Es claro que James fue un hombre importante con el equipo nacional. Sin embargo, durante su estadía Colombia no ha sumado títulos y tuvo uno de los fracasos más sonados de su historia, con la actuación en la pasada Eliminatoria.