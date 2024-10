¿Por qué Manchester United rescindió el contrato de Alex Ferguson?

El Manchester United ha decidido dejar de pagar un salario anual y millonario, en concepto de embajador del club, a Alex Ferguson, el entrenador más exitoso de su historia.



Según "The Athletic", el United, a través de los nuevos dueños de INEOS, que poseen el 27,7 % del club desde diciembre del año pasado, ha suprimido este sueldo millonario a Ferguson como otra de las medidas destinadas a reducir los gastos del club.



Pese a que no existe un registro oficial de cuánto cobra Ferguson del United, en las cuentas de 2014, el expreparador escocés ingresó 2,16 millones de libras (2,6 millones de euros) como "embajador global". Esto se debe a que los Glazer, la familia que posee la participación mayoritaria del United, cree que los éxitos de Ferguson han ayudado a que el club genere los ingresos que obtiene hoy en día, por lo que no tuvieron problema en darle esta especia de "pensión".

Vea también: Manchester United calienta el banquillo con nuevo técnico: “Está listo”



Ferguson, que estuvo 26 años en el United y ganó 38 trofeos en ese tiempo, dejó el United en 2013.



El "despido" de Ferguson se fraguó en una reunión en Old Trafford en la que Jim Ratcliffe, dueño de INEOS, le comunicó al escocés que el club quiere reducir gastos y que no están dispuestos a continuar con este pago.



Ferguson mantendrá el cargo de director no ejecutivo del club y podrá seguir asistiendo a los partidos como ha hecho hasta hora.

Le puede interesar: No todo es malo en el Manchester United: increíble récord en Premier



Desde que INEOS entró en el United a finales del año pasado han llevado a cabo una política de recortes, como despedir a 250 trabajadores, quitar las tarjetas de crédito a directivos y eliminar los viajes gratis para empleados a la final de la FA Cup del pasado mayo contra el Manchester City, además de cancelar la fiesta de navidad de la empresa.