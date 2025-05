¿Por qué Néiser Villarreal no fue convocado a Selección Colombia U20?

El atacante de 19 años se ha convertido en una pieza clave en el equipo dirigido por David González, en especial tomando en cuenta que hay varias bajas importantes en la zona ofensiva como la de Radamel Falcao y Leonardo Castro. Sin embargo, Villarreal también tiene un compromiso gigante con la 'tricolor' Sub 20, la cual consiguió su cupo a la Copa Mundial 2025 gracias a los tantos de Néiser Villarreal durante el Sudamericano, pero a la que le habría dicho que no para la reciente convocatoria.

La Selección Colombia tendrá un nuevo reto como preparación para Kheops U20 summit of nations 2025, certamen amistoso que se llevará a cabo en el mes de junio en la ciudad del Cairo. César Torres se enfrentará ante otras cuatro grandes selecciones de distintas federaciones, por lo cual tendrá que contar con una nómina de alto de alto nivel que le permita sacar buenos resultados de cara a lo que será la Copa Mundial que se disputará en Chile, por lo cual decidió convocar a lo mejor de lo mejor del fútbol colombiano, pero no contó con Néiser Villarreal quien fue su figura durante el Sudamericano Sub 20.

La verdadera razón por la que Néiser Villarreal no fue convocado a la Selección Colombia Sub 20

Hace un par de semanas, para el que había sido en ese entonces el último microciclo de la 'tricolor' sub 20, David González dio a conocer la atención a medios para darle a conocer a la opinión pública la verdadera razón por la cual Néiser Villarreal se quedó jugando en Millonarios y no viajó a Barranquilla para concentrarse con la Selección Colombia Sub 20.

El antioqueño confirmó que César Torres o la federación fueron consientes de la situación por la que estaba pasando el club debido a la gran cantidad de ausencias con las que cuenta tras una amplia serie de lesiones que se han venido presentando, por lo que la salida del tumaqueño terminaría perjudicándolos más, en especial para las instancias finales de la Liga BetPlay, en donde ya tienen su cupo asegurado en los cuadrangulares finales y no quieren perjudicar lo que podría llegar a ser un próximo título.