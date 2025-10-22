¿Por qué no convocaron a Catalina Usme a la Selección Colombia Femenina?

La Selección Colombia Femenina inicia un nuevo camino bajo el mando de Ángelo Marsiglia, y lo hace con una decisión que ha generado múltiples reacciones entre aficionados y expertos: la ausencia de Catalina Usme en la lista de convocadas para las fechas 1 y 2 de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, donde el conjunto tricolor se enfrentará a Perú y Ecuador.

La histórica goleadora del equipo nacional, actualmente jugadora del Universitario de Deportes de Perú, no fue incluida en el listado pese a su gran experiencia y jerarquía en el ámbito internacional. Usme, quien ha vestido camisetas de América de Cali, Pachuca de México y Galatasaray de Turquía, es una de las futbolistas más emblemáticas del balompié femenino colombiano, reconocida por su liderazgo, talento y capacidad goleadora.

Según fuentes cercanas al combinado nacional, la decisión de Marsiglia estaría directamente relacionada con un proceso de renovación generacional. El entrenador busca dar protagonismo a una nueva camada de jugadoras que viene destacándose tanto en la Liga Femenina BetPlay como en el exterior, con el objetivo de proyectar un equipo competitivo de cara al futuro. En ese contexto, Catalina Usme sería vista como una futbolista que ya cumplió gran parte de su ciclo con la selección, abriendo paso a un recambio natural.

El lugar que deja vacante Usme en el frente ofensivo podría ser asumido por Leicy Santos, quien, pese a desempeñarse habitualmente como mediocampista, ha demostrado una notable capacidad para generar juego y llegar al gol. Su liderazgo en el Washington Spirit y su creciente protagonismo en el combinado nacional la perfilan como una de las referentes del nuevo proyecto.

A pesar de esta exclusión, la historia de Catalina Usme con la Selección Colombia aún no estaría cerrada. Personas cercanas al cuerpo técnico aseguran que no se descarta su regreso para futuros compromisos, especialmente de cara al próximo Mundial Femenino de 2027, donde podría tener una despedida simbólica con la camiseta amarilla.

Usme, quien ha marcado más de 50 goles con la tricolor y ha sido figura en múltiples torneos internacionales, continúa siendo un ejemplo de profesionalismo y compromiso. Su ausencia deja un vacío emocional y futbolístico en el grupo, pero también marca el inicio de una etapa en la que Marsiglia apuesta por construir un plantel con mayor proyección a mediano plazo.

La Liga de Naciones de la CONMEBOL será, entonces, el escenario para ver cómo responde esta nueva generación de futbolistas que intentará mantener el nivel que Colombia ha mostrado en los últimos años. Mientras tanto, la afición sigue atenta al futuro de Catalina Usme, una leyenda viva que, aunque no esté presente en esta convocatoria, continúa siendo parte esencial de la historia del fútbol femenino colombiano.