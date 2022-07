¿Por qué no habrá Liga Profesional Femenina en el segundo semestre?

Actualmente, la Selección femenina de fútbol está pasando por uno de sus mejores momentos, pues las mujeres han dejado todo en la cancha y clasificaron a la final de la Copa América 2022, además de ganar un cupo en los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial Femenina. Sin embargo, existe preocupación en el país tras conocerse que no habrá Liga Femenina en el segundo semestre de 2022.

Después de varias críticas por hinchas, jugadoras y diferentes sectores futbolísticos por el hecho de que la Liga Profesional Femenina no contaba con las condiciones necesarias para muchas deportistas, dada la falta de continuidad y que solamente se jugaba el torneo en un semestre, obligando a las futbolistas a dedicarse a otros trabajos como profesionales mientras se retomaba el campeonato.

Por este motivo, Dimayor se reunió con todos los clubes participantes de la liga femenina, y se determinó que en el segundo semestre del 2022 no se haría dicho torneo, ya que los únicos equipos que aprobaron las condiciones fueron América de Cali, Deportivo Cali, Cortuluá y Millonarios.

Por su parte, los diferentes clubes de la liga comentaron que al haberse estipulado hace un año que solamente era en el primer semestre, les quedaba complicado a los diferentes equipos organizar a todas las jugadoras y armar un equipo que fuese competitivo.

El presidente de Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, comentó, “la Liga se planificó desde el comienzo que iba a ser de un solo semestre, eso lo hace la Dimayor que cumplió y se lograron clasificar dos equipos que van a ir a Copa Libertadores, desafortunadamente por situaciones económicas, no de Dimayor, ni de patrocinadores, sino de los clubes en su gran mayoría, dentro de su presupuesto al decírseles que iba a haber un torneo en segundo semestre no tenían esa capacidad y no los podemos hacer”.