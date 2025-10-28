¿Por qué no juega Perú en la Liga de Naciones CONMEBOL Femenina?

Llegó el nuevo formato para definir a las selecciones clasificadas para el Mundial de 2027 que se llevará a cabo en Brasil. La Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL que reemplazará el anterior sistema de la Copa América ya arrancó con las primeras dos fechas del campeonato.

Vea también: La Premier perdería histórica fecha: Podría desaparecer el Boxing day

Las Eliminatorias cuentan con las selecciones sudamericanas peleando por dos cupos directos y por dos boletos al repechaje internacional que dará de qué hablar para intentar dejar al continente con cinco países dentro de la Copa del Mundo en dos años.

Perú comenzó con un buen primer tiempo y buenos tramos del segundo tiempo ante la Selección Colombia. Aprovechando errores y optando por contragolpes en Medellín, logró vulnerar el arco de Katherine Tapia tras una mala entrega de Marcela Restrepo que finalizó Pierina Núñez cazando un rebote que dejó la golera colombiana.

Luego, Colombia se volvió a ir arriba en el marcador con una goleada 4-1 que dejó muy mal parado a Perú en la penúltima casilla con cero puntos y con una diferencia de –3, solo superada por Bolivia que cayó en su debut 0-4 frente a Ecuador. La ‘Bicolor’ tiene que reaccionar, pero en la segunda fecha no jugará, ¿por qué no tiene partido en la Liga de Naciones?

LA RAZÓN POR LA QUE PERÚ NO JUEGA EN LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA DE NACIONES

Con la decisión que tomaron en la FIFA y CONMEBOL de que la selección de Brasil no participe en la primera edición de la Liga de Naciones por ser la sede del Mundial, son apenas nueve participantes dentro del certamen. El formato mantiene que cada selección jugará un total de ocho partidos en las nueve fechas repartidas únicamente en ventanas de Fecha FIFA Femenina.

Justamente, con este nuevo formato y por la no participación de la ‘Canarinha’, cada selección tendrá una fecha de descanso. En la primera fue el turno de Uruguay y en esta ocasión, Perú no tendrá partido programado. Esto también puede representar un problema porque las peruanas no arrancaron bien y ahora se les pueden adelantar bastante en cuanto a puntos.

Le puede interesar: Colombia es indiferente a la altura: antecedente motiva contra Ecuador

Perú volverá al ruedo en la fecha 3 en noviembre cuando enfrenten de local a Chile en el Clásico del Pacífico que será crucial para sumar los primeros tres puntos de la ‘Bicolor’. Aunque no jugar permite que selecciones puedan tomar ventaja, es mejor descansar en las primeras jornadas, porque también pueden aprovechar a conseguir puntos en las siguientes fechas cuando las demás descansen.

LA SELECCIÓN PERUANA NO SE QUEDA DE BRAZOS CRUZADOS

Sin embargo, pese a que no hay un partido agendado por la Liga de Naciones para la selección de Perú, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó un partido amistoso que se disputará este mismo martes 28 de octubre enfrentando en condición de local a Panamá.

Lea también: Fin de la novela: James Rodríguez definió su futuro en León para 2026

Para este juego, Perú cambió de sede y jugará en el Estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad de Chincha Alta para estrenar el nuevo recinto deportivo que lleva poco más de tres meses en función. Este partido será importante de cara a recomponer el mal resultado de la Liga de Naciones pensando para el futuro.