Por qué se dice que Marsella podría fichar a Zidane y a Cristiano

Olympique de Marsella está cerca de cambiar de dueño y Mohamed Ayachi Ajroudi es uno de los aspirantes a quedarse con el dominio del emblemático club francés. El empresario franco tunecino, quien cuenta con una gran fortuna, ya tiene un plan para el equipo, al que, en caso de quedar en sus manos, planea convertir en uno de los equipos más importantes del fútbol europeo en la actualidad.

Le puede interesar: Detalles de por qué Zidane no convocó a James: "Se acaba de una manera fea su etapa de blanco"

Para este fin, Ayachi Ajroudi planea la contratación de grandes figuras y jugadores de renombre, tanto para la dirección técnica de la institución como para conformar el plantel. En ese sentido aparecen en carpeta Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane, exjugador y actual técnico de Real Madrid, quienes, para el empresario, serían la clave para dar el salto de calidad a una institución con gran historia.

"Me encanta el fútbol. Sobre todo el lado noble del deporte. Me gusta la disciplina alemana, especialmente la del Bayern Munich. Aprecio el fútbol de Barcelona. Y un jugador que nunca olvidaré es Cristiano Ronaldo. Me gusta el respeto y la disciplina y él encarna eso. ¿Si lo sueño en Marsella? Todo es posible en la vida. Es un sueño que me emociona", aseguró en declaraciones al medio Le Figaro, respecto al futbolista portugués.

Lea también: Butragueño: "Tendremos mucho tiempo para pensar en partido contra City"

Sin embargo, no solo apunta alto en cuanto a los nombres a los que quisiera vincular al plantel, también aspira tener un técnico de renombre y un hombre que ha logrado revertir la situación en Real Madrid en dos ocasiones y se ha cansado de festejar con el equipo blanco, Zinedine Zidane. Por eso sobre su intención respecto al técnico francés, quien conoce bien la Ligue 1, afirma: "Veremos qué pasa en el futuro".

Y aunque, de momento, el sueño de Ajroudi parece poco probable, lo cierto es que en el mundo del fútbol y cuando se trata de dinero, todo es posible.