¿Por qué se fue James Rodríguez del Olympiacos? Así se cocinó la decisión en Grecia

Antes de lo esperado, James Rodríguez anunció la salida del Olympiacos de Grecia, equipo al que llegó en septiembre del 2022 y del que habría salido en condiciones bastante difíciles.

Vea también: James otra vez desocupado: se quedará 5 meses sin jugar. Chao, Grecia

El anuncio oficial la hicieron las dos partes en la mañana de este jueves a través de las redes sociales, donde cada uno se despidió; en el caso del colombiano, el mensaje fue al grano y agradeció la oportunidad en los meses recientes.

En el anunció de la rescisión de su contrato, no hubo detalles de la situación; sin embargo, se conocieron varias versiones sobre lo que habría desencadenado la pronta salida del '10' de la Selección Colombia.

Según informó el periodista Paolo Arenas, el domingo pasado, James no aguantó ser sustituido en el segundo tiempo del partido ante Panathinaikos cuando perdían 2-0 el clásico.

Después, el lunes "antes del entrenamiento, el DT le pide que se disculpe con sus compañeros. James se niega, coge sus cosas y se va".

Con ese panorama, el martes no asistió al entreno, hecho que no le gustó mucho a las directivas, quienes el miércoles tomó la decisión de no renovar el contrato y finiquitar el vínculo actual con el jugador colombiano.

Le puede interesar: ¿James podría optar por el retiro? Tres caminos que le quedarían en el mercado de pases

Todo esto se desató en menos de una semana. Aunque parecía que el colombiano podría recuperar su ritmo deportivo en Grecia, ahora tampoco podrá hacerlo y tendrá que esperar al mercado de fichajes de verano para encontrar un equipo.