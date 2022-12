¿Por qué Van Gaal no quiere a los argentinos? Estas son las razones

Louis Van Gaal es uno de los técnicos más populares del fútbol mundial. El holandés es reconocido por su paso en equipos como el Barcelona, Bayern Múnich, Manchester United y la Selección de Países Bajos.

Sin embargo, el entrenador siempre ha sido cuestionado por acciones y declaraciones bastante polémicas. Sus problemas con los jugadores latinos y en especial con los argentinos han dado una clara muestra de una relación poco amigable con 'este lado del mundo'.

Aunque nunca se ha declarado por su parte, el italiano Luca Toni, que lo tuvo como DT en el Bayern Munich declaró: “Odia a los latinos”, esto en base a su mala relación.

El ejemplo más evidente fue con Juan Román Riquelme, en la llegada del '10' al Barcelona. el técnico lo llevó a su oficina para decirle sin muchos tapujos: “Con la pelota en los pies, usted es el mejor del mundo. Cuando no la tiene, es un jugador menos”.

Palabras que condenaron a Román y le dieron poco protagonismo en el conjunto catalán. Sin embrago, las palabras del entrenador también fueron duras para referirse a Lionel Messi. El neerlandés apuntó contra la pulga para señalarlo como un jugador poco influyente en su faceta de 'equipo'.

“Creo que Messi debería preguntarse cómo es posible que lleve tanto tiempo sin ganar una Champions. Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa”, dijo Van Gaal sobre el crack del PSG.

Queda claro que para Van Gaal los jugadores argentinos tienen un gran desempeño a nivel individual, pero no aportan a lo que el busca en un equipos, situación que los hace un poco ajenos a sus preferencias.

Ahora, el estratega holandés volverá a medirse ante Argentina en un mundial. El duelo será el próximo viernes 9 de diciembre a las 02.00 p.m.