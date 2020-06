Por ser "población vulnerable", Gregorio Pérez no es más el técnico de Universitario de Perú

El club Universitario de Deportes de Perú terminó este viernes el contrato al entrenador uruguayo Gregorio Pérez, de 72 años, afirmando que por su edad no puede trabajar de manera presencial por la pandemia, informó la institución.

"Debido a la normatividad laboral vigente, implementada por el gobierno en el marco del estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, (el club) se ve imposibilitado de seguir contando con los servicios de Gregorio Pérez", dijo Universitario en un comunicado.

La medida afecta también a otros dos miembros del comando técnico, los uruguayos Edgardo Adinolfi y Daniel Curbelo.

"El club y los mencionados profesionales han decidido, por mutuo acuerdo, resolver los respectivos contratos que los unían", indicó.

El término del contrato se basa en que la población vulnerable necesita un certificado validado por un médico para trabajar de manera presencial durante la pandemia.

Comunicado sobre el vínculo laboral con el Comando Técnico.https://t.co/xbMMaQfWfN pic.twitter.com/98kdkehJ3o — Adm. Concursal U (@InstitucionalU) June 12, 2020

"El médico responsable ha emitido un informe respecto a los trabajadores del club considerados como población vulnerable, concluyendo que éstos no pueden desarrollar su trabajo de manera presencial por el alto riesgo que esto significaría para su salud y vida", explica el comunicado.

"No pensábamos llegar a este fin pero, por circunstancia, no se dieron las cosas para retornar y se ha decidido que nosotros no podamos continuar", dijo a la prensa Pérez, quien se encuentra en su país desde marzo por la pandemia.

El veterano entrenador asumió la riendas de la 'U' en enero con el objetivo de sacarlo campeón del torneo nacional.

En su paso por el cuadro 'crema', no pudo superar la segunda fase de la Copa Libertadores 2020, tras quedar eliminado por el Cerro Porteño de Paraguay.

En el torneo local, que se encuentra suspendido desde marzo, logró cuatro triunfos, un empate y una derrota.

Ante de llegar a Universitario, Pérez dirigió al colombiano Santa Fe entre 2017 y 2018.

Perú suspendió su campeonato cuando se habían jugado seis fechas del Apertura, en la segunda semana de marzo, cuando el gobierno decretó el estado de emergencia sanitario y la cuarentena obligatoria.