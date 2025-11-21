Portazo a James Rodríguez; club campeón de Libertadores desmiente fichaje

James Rodríguez tendrá en este remate del año un tiempo clave para definir su próximo equipo tras no renovar su contrato con el Club León de México, el capitán de la Selección Colombia analiza posibles destinos para continuar su carrera deportiva y tener buena actividad pensando en llegar a punto para el Mundial del 2026.

El talentoso mediocampista de 34 años, quien viene de anotar gol con Colombia en el triunfo por 3-0 ante Australia, ha sido relacionado con varios clubes del fútbol mexicano, en España y también en la MLS, sin embargo, los reportes no han mostrado avances y solo una información reciente desmiente un posible fichaje.

Lea también: Convocatoria de Selección Colombia para enfrentar a Bolivia por Liga de Naciones