Portazo a James Rodríguez; club campeón de Libertadores desmiente fichaje
Todavía se desconoce el equipo que tendrá el mediocampista colombiano en 2026.
James Rodríguez tendrá en este remate del año un tiempo clave para definir su próximo equipo tras no renovar su contrato con el Club León de México, el capitán de la Selección Colombia analiza posibles destinos para continuar su carrera deportiva y tener buena actividad pensando en llegar a punto para el Mundial del 2026.
El talentoso mediocampista de 34 años, quien viene de anotar gol con Colombia en el triunfo por 3-0 ante Australia, ha sido relacionado con varios clubes del fútbol mexicano, en España y también en la MLS, sin embargo, los reportes no han mostrado avances y solo una información reciente desmiente un posible fichaje.
James Rodríguez y otro rumor que es desmentido
El volante que supo vestir las camisetas de clubes de alto prestigio en Europa como Porto, Real Madrid y Bayern Múnich, había sido relacionado con Orlando City y más recientemente con Millonarios en Colombia, sin embargo, no han sido los únicos casos que han sido desmentidos.
Y es que rumores indicaron que Atlético Nacional (campeón de Copa Libertadores en dos ocasiones y que goza de un poderío económico importante) podría estar analizando el fichaje del colombiano ante la falta de propuestas concretas por el volante, además, porque el cuadro ‘verdolaga’ le podría ofrecer protagonismo y la chance de jugar competencia internacional en 2026.
Pues bien, esos rumores han sido desmentidos de manera categórica por fuentes cercanas al club ‘verdolaga’, así lo confirmó el diario ‘El Colombiano’, asegurando que de momento no consideran el fichaje de James porque ya tienen un buen número de jugadores en esa posición: Edwin Cardona, el naciente Juan Manuel Rengifo y el argentino Juan Bauzá, quien también se puede desempeñar como creativo.
De acuerdo con el medio antioqueño, "un fichaje como el de James —costoso, mediático y que exigiría protagonismo inmediato— no es prioridad para el club verde", que buscar consolidar su actual plantilla.
Hay clubes que tienen prioridad con James
De acuerdo con los últimos reportes, el volante colombiano ha sido ofrecido a varios clubes de la Liga MX para continuar su carrera allí, en un país donde ya vivió por casi un año y jugando en una competencia que ya conoce, por eso, su prioridad estaría en quedarse en el fútbol mexicano.
Desde territorio ‘manito’ aseguran que un fichaje como el de James solo podría ser asumido en este momento por clubes con gruesa capacidad económica como Cruz Azul y Pumas, sin embargo, Monterrey y Club América también aparecen como posibles destinos, aunque esos últimos ya tendrían esa posición bien cubierta.
