Portazo del 'Polilla' Da Silva a equipo del FPC: "Es inferior a lo que hablamos"

Desde hace algunos días se hablaba de la posibilidad de que Jorge 'Polilla' Da Silva llegaría a otro equipo del fútbol profesional colombiano después de que hiciera un camino importante por el América de Cali durante 2017 - 2018.

Bien, pues el club con el que se relacionaba al entrenador uruguayo era el Atlético Bucaramanga, mismo que pareció no cumplir con las condiciones y por eso el mismo, 'Polilla' confirmó que no se darían las cosas por más que tuvieron algunas conversaciones.

Dichas declaraciones las dio para Noticia RCN Digital, donde no solo afirmó que sí habían tenido intensiones, sino que también destapó el motivo por el que finalmente no se sentará en el banquillo del equipo 'leopardo'.

"No, aparentemente no. No se cerró porque supuestamente el presupuesto que ellos manejan es inferior a lo que habíamos hablado. Quedó en una opción nada más", fue lo que dijo Da Silva para Noticias RCN.

Así las cosas, parece que ahora Bucaramanga deberá seguir buscando entrenador para el 2023 y se hace necesario recordar que, en su momento, también se habló de la posibilidad de que aterrizará en esta ciudad santandereana Leonel Álvarez, quien actualmente está sin equipo.

Ahora solo queda esperar el futuro que tomarán estas dos partes, pues el 'Polilla' está al otro lado del mundo, mientas le sale una oportunidad y Bucaramanga, casi eliminado de la Liga Betyplay, deberá encontrar rápidamente estratega para recuperar el nivel deportivo.