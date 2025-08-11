Portazo para Ecuador: equipo europeo descartó fichaje de una joya

Para nadie es un secreto que el fútbol ecuatoriano ha tomado mucha fuerza e importancia desde hace algunos años. No solo por el nivel que está teniendo la ‘Tri’, sino por la explosión de clubes como Liga de Quito o Independiente del Valle que siempre figuran en competencias internacionales. De hecho, en el caso de los ‘Negriazules’, se han convertido en el principal exportador de joyas a Europa.

Y es que, Independiente del Valle ha impulsado a Kendry Páez, que ahora juega en Racing de Estrasburgo, propiedad del Chelsea, Joel Ordóñez que podría recalar en el Olympique de Marsella, Moisés Caicedo, Willian Pacho y como si fuera poco, de Piero Hincapié.

Justamente, el defensor central y lateral del Bayer Leverkusen es el objetivo de grandes equipos en Europa, entre ellos, Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid, y hasta el Barcelona. Piero Hincapié podría cambiar de aires en este mercado de fichajes, lo que representaría ser el segundo ecuatoriano más costoso en el mundo por su valor actual en el mercado de 70 millones de euros.

Sin embargo, en medio de los rumores que hay en el mercado de fichajes y las posibilidades de que Piero Hincapié cambie de equipo, uno de los principales interesados en contar con los servicios del internacional ecuatoriano de 23 años le bajó el dedo.

PRIMER EQUIPO QUE DESCARTÓ A PIERO HINCAPIÉ EN EL MERCADO DE FICHAJES

En ese orden de ideas, uno de los primeros clubes que demostró su interés por contar con Piero Hincapié la mandó cambiada, pese a la urgencia que tiene en la zaga defensiva. Se trata nada más ni menos que del Chelsea de Inglaterra que sufrió antes del arranque de la temporada por la baja de Levi Colwill por una lesión.

Aunque el Chelsea tiene el capital económico para pagar los 70 millones de euros que pide el Bayer Leverkusen, fue el periodista Ben Jacobs quien indicó que los ‘Blues’ no tienen pensado fichar al zaguero, por lo menos no en este mercado de fichajes.

La lesión de Levi Colwill, que en un principio parecía ser la respuesta para fichar a Piero Hincapié no será la llave para que el ecuatoriano llegue a la institución. Ben Jacobs sentenció que en el elenco londinense no piensan en contratarlo, tanto así que renunciaron a preguntar por condiciones para llegar a un acuerdo o para negociar con el Leverkusen o con el jugador.

Ante esta situación, se cae uno de los principales equipos que quería contar con Piero Hincapié y la pelea quedará entre el Real Madrid, Barcelona, quien también sufrió por la salida de Iñigo Martínez, Liverpool y Atlético de Madrid.

EL FUTURO INMEDIATO DE PIERO HINCAPIÉ

Pese a los rumores que ha habido en el mercado de fichajes alrededor de Piero Hincapié, todo parece indicar que el ecuatoriano no cambiaría de aires en este verano y defenderá al Bayer Leverkusen, por lo menos, en esta temporada que está por iniciar en la Bundesliga.

Sumado a lo anterior, el defensor ecuatoriano ya había dejado en claro que quiere continuar en el Bayer Leverkusen y que no tiene cabeza para otra cosa que no sea buscar la segunda Bundesliga del equipo de las ‘Aspirinas’.

El futuro de Piero Hincapié podría cambiar en el 2026, especialmente por la actuación que tendrá el ecuatoriano con su selección en el Mundial, el cual ya clasificó de manera anticipada. Más allá de los grandes elencos que se han sumado al interés por ficharlo, seguramente habrá otras instituciones que preguntarán por sus condiciones contractuales para ficharlo.