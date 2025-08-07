Porteros nominados al trofeo Yashin: 'Dibu' Martínez, favorito

El argentino Emiliano 'Dibu' Martínez optará a ganar su tercer trofeo Yashin consecutivo a mejor portero del año, al figurar en la lista de candidatos desvelada este jueves por los organizadores en la que también están el español del Arsenal David Raya, el belga del Real Madrid Thibaut Courtois y el esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak.

Además del portero del Aston Villa, de 32 años y de Courtois, de 33, que ganó el premio en 2022, figuran otros dos antiguos vencedores, el italiano del PSG Gianluigi Donnarumma, de 26, que lo consiguió en 2021, y el brasileño del Liverpool Alisson Becker, de 32, galardonado en la primera edición en 2019.