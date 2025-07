Portilla podría salir de Talleres: Carlos Tévez no está contento con el colombiano

Juan Camilo Portilla vuelve a ser noticia en el mundo del fútbol, no solamente por sus participaciones en la Selección Colombia, sino porque está estrenando nuevo director técnico, Carlos Tévez, y al parecer no estaría del todo contento con el colombiano.

El mediocampista no estuvo presente en los duelos ante Argentina y Perú, pero en los partidos en los que ha estado presente ha sabido sobresalir en el mediocampo de Néstor Lorenzo. Además, su participación en Talleres también ha sido sobresaliente, pero por el momento no termina de convencer a Carlos Tévez.

Carlos Tévez no está contento con el rendimiento de Portilla

Carlos Tévez, referente del fútbol argentino sigue dando de qué hablar, ya que ahora da un nuevo paso en su trayectoria como profesional y toma las riendas de Talleres de Córdoba, su tercer club desde que se retiró como jugador e inició en el camino de entrenador.

Tévez pasó por Rosario Central, Independiente y ahora se encuentra en Talleres, club en el que lleva menos de una semana, pero en donde no está contento con lo que está pasando con respecto a la situación del mediocampista de la Selección Colombia, Juan Camilo Portilla, de quien dijo que no "tenía la cabeza" con el equipo y no estaba comprometido.