Porto anunció la llegada de dos futbolistas colombianos

FC Porto realizó un anuncio inesperado en la tarde de este viernes 26 de septiembre, donde informó que dos futbolistas colombianos ya firmaron su contrato profesional con el club, y los ve como 'grandes promesas'.

¿Cuáles son los dos colombianos que fichó Porto?

Porto anunció la contratación de Julián Pérez y Jhojan de la Cruz, dos delanteros colombianos quienes firmaron su primer contrato profesional y por lo pronto se desempeñarán en el plantel sub 20 del Dragón.

El anuncio oficial se hizo a través del perfil principal de Porto en X (antes Twitter), pues publicó una fotografía de los futbolistas en la cancha del Do Dragao con la camiseta del club, y añadió un perfil de cada uno ligado a la página web.

Julián Pérez, colombiano, nuevo delantero del Porto

Julián Pérez es un futbolista nacido el 25 de junio de 2007 y en el pasado inmediato jugaba para Leones FC de la segunda división del fútbol colombiano. En Portugal lo describen como un delantero potente, técnico y rápido.