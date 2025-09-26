Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 18:14
Porto anunció la llegada de dos futbolistas colombianos
Por tradición, a los jugadores 'cafeteros' les va muy bien en las filas del cuadro portugués.
FC Porto realizó un anuncio inesperado en la tarde de este viernes 26 de septiembre, donde informó que dos futbolistas colombianos ya firmaron su contrato profesional con el club, y los ve como 'grandes promesas'.
¿Cuáles son los dos colombianos que fichó Porto?
Porto anunció la contratación de Julián Pérez y Jhojan de la Cruz, dos delanteros colombianos quienes firmaron su primer contrato profesional y por lo pronto se desempeñarán en el plantel sub 20 del Dragón.
El anuncio oficial se hizo a través del perfil principal de Porto en X (antes Twitter), pues publicó una fotografía de los futbolistas en la cancha del Do Dragao con la camiseta del club, y añadió un perfil de cada uno ligado a la página web.
Julián Pérez, colombiano, nuevo delantero del Porto
Julián Pérez es un futbolista nacido el 25 de junio de 2007 y en el pasado inmediato jugaba para Leones FC de la segunda división del fútbol colombiano. En Portugal lo describen como un delantero potente, técnico y rápido.
¿Quién es Jhoja de la Cruz, el colombiano que firmó con Porto?
Sobre Jhojan de la Cruz, nacido el 28 de abril de 2007, las referencias indican que se trata de un delantero con bastante fortaleza física, buen regate y encarador, bueno en el uno contra uno.
Una vez firmaron con Porto, los dos futbolistas dieron a conocer sus primeras impresiones, Julián Pérez manifestó que se trata de "una gran oportunidad. Prometo darlo todo en los partidos y los entrenamientos".
De la Cruz consideró que se trata de un sueño hecho realidad, "estoy muy feliz. Mi objetivo es dar lo mejor de mí cada día. Tengo muchas expectativas. Quiero lograr grandes cosas en este club".
Si bien ambos se desempeñarán en la plantilla juvenil del Porto, los dos aspiran a llegar al primer equipo, y tienen como referente a Luis Fernando Díaz, el mejor jugador colombiano en la actualidad, quien tras pasar por el Dragón, militó en Liverpool y ahora en Bayern Múnich.
Julián Pérez e Jhojan de la Cruz assinam contrato profissional ⚽— FC Porto (@FCPorto) September 26, 2025
Avançados colombianos de 18 anos vão integrar o plantel de sub-19.
