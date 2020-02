Porto confirmó el diagnóstico de la lesión de Luis Díaz

Aunque no aclaró el tiempo que estará de baja Luis Díaz, Porto confirmó el diagnóstico de la lesión del futbolista guajiro, quien hace parte fundamental tanto de su club como de la Selección Colombia dirigida por Carlos Queiroz, con la que se perdería el debut en Barranquilla, debido al problema físico sufrido en el cruce europeo contra Bayer Leverkusen, partido en el que tuvo que ser sustituido a los 29 minutos de la primera parte.

En un comunicado oficial, en el que habla del plantel y la vuelta a los entrenamientos, el equipo portugués afirma: "Luis Díaz se encuentra en tratamiento, luego de sufrir un desgarro muscular en la parte posterior de su muslo derecho en el partido como locales contra Bayer Leverkusen".

El tiempo de recuperación para este tipo de lesiones oscila entre las dos y las cuatro semanas, hecho que dejaría al atacante por fuera de la convocatoria de Queiroz y complica la situación para el técnico portugués, quien por su esquema de juego apuesta a futbolistas de las características de Díaz para ocupar las bandas y, teniendo en cuenta la buena actualidad del futbolista de Porto, su presencia tanto dentro de la convocatoria como dentro del once titular, se presentaba como una gran posibilidad.

A la espera de un parte oficial respecto al tiempo de recuperación, el cuerpo técnico de Colombia debe buscar variantes y la situación no parece sencilla para un entrenador que tiene que usar varios jugadores que no atraviesan su mejor momento y deberá organizar sus fichas de la mejor manera para que el debut frente a Venezuela en las Eliminatorias no se presente como un rotundo fracaso.