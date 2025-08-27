Portoviejo vs Macará EN VIVO, 27 de agosto: hora y canal para ver Copa de Ecuador

Nueva fecha de la Copa de Ecuador en la que compiten los equipos de la primera división y de la segunda categoría. En este caso, la Liga Deportiva de Portoviejo deberá dar el golpe en la ronda de 32avos y superar al Macará.

Liga de Portoviejo viene de eliminar a Independiente Juniors con un empate a un tanto y victoria desde los lanzamientos desde el punto penal. Macará por su parte, sacó un importante resultado en condición de local por la Liga Ecuabet al superar al Mushuc Runa.

Infortunadamente, las aspiraciones que tenía la Liga de Portoviejo en la segunda categoría pensando en el ascenso no fue posible. El elenco universitario no pudo asegurar su presencia en la máxima categoría por la caída en el certamen de ascenso. En ese sentido, seguirá buscando una oportunidad en el siguiente torneo.

Solo les queda la esperanza de llegar lejos en la Copa de Ecuador como el único objetivo en la temporada. Macará sigue luchando por posiciones de privilegio en la parte alta de la clasificación de la Liga Ecuabet.

DÓNDE VER LA COPA DE ECUADOR ESTE MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO: RONDA DE 32AVOS LIGA DE PORTOVIEJO VS MACARÁ: HORA Y CANAL

El partido entre la Liga de Portoviejo y Macará por la ronda de 32avos de la Copa de Ecuador que se disputará este miércoles 27 de agosto se podrá ver a partir de las 7:30 P.M. en DirecTV y en DGO por el Streaming.