Portugal vs Austria EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 17

Portugal y Austria se miden hoy para definir quien será el campeón del Mundial sub 17 organizado por la FIFA. Las dos selecciones europeas han demostrado sin duda alguna ser las dos mejores del torneo, atravesando rivales muy difíciles y partidos muy complicados.

Portugal, por su parte, llega tras eliminar nada más y nada menos que a Brasil, en semifinales, en un partido cerrado y con pocas opciones los lusos se consagraron en la tanda de penales y obtuvieron el tiquete directo a la final.

Austria por su parte sigue con su gran hazaña, eliminó a las máximas candidatas y en semifinales dejó atrás a un complicado Italia con un resultado muy cómodo, un 2-0 que reflejó la superioridad austriaca.