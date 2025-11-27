Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 08:50
Portugal vs Austria EN VIVO hora y canal para ver Mundial sub 17
Las dos selecciones europeas se juegan el título del Mundial sub 17.
Portugal y Austria se miden hoy para definir quien será el campeón del Mundial sub 17 organizado por la FIFA. Las dos selecciones europeas han demostrado sin duda alguna ser las dos mejores del torneo, atravesando rivales muy difíciles y partidos muy complicados.
Portugal, por su parte, llega tras eliminar nada más y nada menos que a Brasil, en semifinales, en un partido cerrado y con pocas opciones los lusos se consagraron en la tanda de penales y obtuvieron el tiquete directo a la final.
Austria por su parte sigue con su gran hazaña, eliminó a las máximas candidatas y en semifinales dejó atrás a un complicado Italia con un resultado muy cómodo, un 2-0 que reflejó la superioridad austriaca.
Hora y como ver la final
El partido entre Portugal y Austria se jugará el jueves 27 de noviembre a partir de las 11:00a.m. y se podrá ver por la señal en vivo de Deportes RCN.
Antena 2