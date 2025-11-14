Portugal vs Bélgica EN VIVO, 14 de noviembre: hora y canal Mundial Sub 17

Duelo de europeos para abrir la jornada de los dieciseisavos de final. Portugal y Bélgica se ven las caras en un vibrante duelo en medio de la novedad que hay dentro de una competencia que cuenta con un novedoso formato por los 48 participantes desde la primera ronda.

Durante la fase de grupos, Portugal estuvo en el Grupo B junto con Japón, Marruecos y Nueva Caledonia. Clasificaron en la segunda posición producto de dos victorias y una derrota para asegurar el paso con seis unidades. Los lusos tienen grandes jugadores que darán de qué hablar para el futuro.

Anísio Cabral lleva tres goles en el torneo, Mateus Mide y José Neto marcaron dobletes en el juego ante Marruecos en la segunda fecha. Estos tres son los futbolistas más prometedores de la Sub-17 de Portugal.

Por su parte, Bélgica estuvo en el grupo de Argentina, Fiyi y Túnez y los belgas tuvieron un comienzo similar al de Portugal con dos victorias y una derrota. Empezaron con una derrota ante los argentinos, luego golearon a los oceánicos y superaron a los tunecinos.

Bélgica también tiene grandes promesas para el futuro, especialmente con René Mitongo que marcó cuatro goles en el 0-7 frente a Fiyi. Además, tiene a Noah Fernández que ha marcado dos tantos en esta cita mundialista.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER PORTUGAL VS BÉLGICA EN LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17 ESTE VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

El partido entre Portugal vs Bélgica por los dieciseisavos de final habrá un duelo de europeos que dará de qué hablar con grandes figuras que tienen tanto los lusos como los belgas. El juego arrancará a las 7:30 de la mañana en hora de Colombia y se podrá ver por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PORTUGAL VS BÉLGICA

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 A.M.

México: 6:30 A.M.

Bolivia y Venezuela: 8:30 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:30 A.M.