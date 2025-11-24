Portugal vs Brasil EN VIVO hora y canal para ver el Mundial sub 17

Portugal y Brasil se enfrentan en las semifinales del Mundial sub 17 soñando con la clasificación a la final, dos selecciones que suelen ser potencias en categorías inferiores y que llegan a la final con un camino muy diferente.

La selección portuguesa llega con victorias contundentes y seguras, casi todas muy cómodas, en fase de grupos dejó en el camino a Nueva Caledonia y Marruecos y perdió frente a Japón, ya en la fase de eliminación directa eliminó a Bélgica con un 2-1 en 16avos de final, en octavos eliminó a México con un contundente 5-0 y en cuartos superó tranquilamente a Suiza 2-0.

Por su lado la selección brasileña no ha tenido el camino más fácil, en fase de grupos enfrentó a Honduras, Indonesia y Zambia en un grupo en el que terminó con 7 puntos, para 16avos de final le tocó enfrentar a Paraguay y tras un ajustado partido que terminó 0-0 se impuso en penales por 5-4, en octavos nuevamente tuvo que irse hasta la definición desde el punto penal para vencer a Francia por 4-3 después del 1-1 en tiempo reglamentario, finalmente en cuartos enfrentó a Marruecos a quien dejó en el camino con un parejo 2-1.