Portugal vs. Marruecos EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY jueves 6 de noviembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Portugal vs. Marruecos

El partido correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este jueves 6 de noviembre a partir de las 7:30 a.m., duelo que en Colombia y países de Latinoamérica se podrá disfrutar por la señal de DirecTV Sports.

En México se podrá disfrutar del partido por Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, Peacock, Amazon Prime Video, Telemundo Deportes y Fox Sports.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 7:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 8:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 horas

ET Estados Unidos: 7:30 horas

PT Estados Unidos: 4:30 horas.