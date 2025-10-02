Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 12:55
Posibles rivales de Colombia si clasifica a octavos de final del Mundial sub 20
El equipo colombiano es gran favorito para avanzar a los octavos de final en el grupo F.
La Selección Colombia tuvo un buen debut en la Copa del Mundo sub 20 al derrotar 1-0 a Arabia Saudita en la fecha 1 del grupo F. El equipo nacional se impuso gracias a una solitaria anotación de Óscar Perea, por lo que asumió el liderato de la zona antes de afrontar la segunda jornada.
Teniendo en cuenta el sistema del campeonato, los dirigidos por César Torres dieron un paso importantísimo hacia la clasificación a los octavos de final, ya que además de los dos primeros de cada grupo, también avanzan los cuatro mejores terceros.
Posibles rivales de Colombia en octavos de final del Mundial sub 20
En los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20, el rival de la Selección Colombia se definirá dependiendo de su ubicación en el grupo F, luego de las tres jornadas.
Si el equipo colombiano se ubica primero se la zona se medirá en la siguiente etapa con el segundo del grupo E, que podría ser Estados Unidos, Francia, Sudáfrica o Nueva Caledonia.
En caso de que Colombia termine segundo del grupo, el contrincante en octavos de final será la selección que finalice segunda de la zona B, la cual sería Ucrania, Paraguay, Panamá o Corea del Sur.
Finalmente, si el equipo colombiano se ubica en la tercera casilla de la zona F, el rival en octavos de final podría ser el primero del grupo D (Argentina, Italia, Cuba o Australia) o el líder de la zona C (Marruecos).
Calendario de Colombia en el Mundial sub 20
Fecha 2
Colombia Vs Noruega
2 de octubre
Hora: 3:00 P.M.
Fecha 3
Colombia Vs Nigeria
5 de octubre
Hora: 6:00 P.M.
