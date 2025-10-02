Posibles rivales de Colombia si clasifica a octavos de final del Mundial sub 20

Posibles rivales de Colombia en octavos de final del Mundial sub 20

En los octavos de final de la Copa del Mundo sub 20, el rival de la Selección Colombia se definirá dependiendo de su ubicación en el grupo F, luego de las tres jornadas.

Si el equipo colombiano se ubica primero se la zona se medirá en la siguiente etapa con el segundo del grupo E, que podría ser Estados Unidos, Francia, Sudáfrica o Nueva Caledonia.

En caso de que Colombia termine segundo del grupo, el contrincante en octavos de final será la selección que finalice segunda de la zona B, la cual sería Ucrania, Paraguay, Panamá o Corea del Sur.

Finalmente, si el equipo colombiano se ubica en la tercera casilla de la zona F, el rival en octavos de final podría ser el primero del grupo D (Argentina, Italia, Cuba o Australia) o el líder de la zona C (Marruecos).