Postulan a polémico DT colombiano para dirigir a la Selección Perú

La Selección Perú viene de firmar una actuación para el olvido en las Eliminatorias suramericanas a la Copa del Mundo 2026, pues apenas sumó doce puntos en 18 juegos y quedó en la novena posición, por lo que el vínculo con el DT interino Óscar Ibáñez finalizó.

Así las cosas, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en cabeza de Agustín Lozano analiza opciones para asumir la dirección técnica, y entre ellas ha aparecido un colombiano, quien fue postulado y ahora toma fuerza como un candidato real.

¿Juan Carlos Osorio llegaría a la Selección Perú?

Pues se ha manejado el nombre de Juan Carlos Osorio como nuevo técnico de la Selección Perú de cara al camino clasificatorio a la Copa del Mundo 2030. El hecho de que el colombiano ya ha dirigido equipos nacionales, llama la atención de la FPF.

Incluso en Colombia algunos comunicadores han sugerido que Juan Carlos Osorio es un buen candidato para asumir las riendas de una Perú que atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años.