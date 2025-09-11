Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 19:43
Postulan a polémico DT colombiano para dirigir a la Selección Perú
La Bicolor viene de ser dirigida por Óscar Ibáñez en los últimos partidos clasificatorios al Mundial 2026.
La Selección Perú viene de firmar una actuación para el olvido en las Eliminatorias suramericanas a la Copa del Mundo 2026, pues apenas sumó doce puntos en 18 juegos y quedó en la novena posición, por lo que el vínculo con el DT interino Óscar Ibáñez finalizó.
Así las cosas, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en cabeza de Agustín Lozano analiza opciones para asumir la dirección técnica, y entre ellas ha aparecido un colombiano, quien fue postulado y ahora toma fuerza como un candidato real.
¿Juan Carlos Osorio llegaría a la Selección Perú?
Pues se ha manejado el nombre de Juan Carlos Osorio como nuevo técnico de la Selección Perú de cara al camino clasificatorio a la Copa del Mundo 2030. El hecho de que el colombiano ya ha dirigido equipos nacionales, llama la atención de la FPF.
Incluso en Colombia algunos comunicadores han sugerido que Juan Carlos Osorio es un buen candidato para asumir las riendas de una Perú que atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años.
¿A qué equipo dirige Juan Carlos Osorio?
Actualmente Juan Carlos Osorio no tiene equipo, y su experiencia más reciente la tuvo en la Liga MX al frente los Xolos de Tijuana, de donde se desvinculó en marzo de 2025. Ahora, analiza ofertas.
Pues se especula que Perú no es el único seleccionado que tiene entre sus candidatos a técnico a Juan Carlos Osorio sino que Panamá también estaría analizando su contratación en caso de cesar a al danés Thomas Christiansen.
Las polémicas en cuanto a Juan Carlos Osorio, en lo estrictamente deportivo, pasan por las constantes variantes tácticas que hace en sus alineaciones, usando a algunos futbolistas en posiciones inhabituales.
Recorrido y palmarés de Juan Carlos Osorio
Juan Carlos Osorio ha fungido como entrenador de las selecciones de Paraguay y México, y en clubes ha destacado en Once Caldas y Atlético Nacional (únicos con los que ha sido campeón), aunque también dirigió a Chicago Fire, Puebla, Sao Paulo y Atletico Paranaense, entre otros.
